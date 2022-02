Sasu Salin je pokazal, kaj vse se je naučil v Stožicah

Vsak poraz je neprijeten, še posebej ko gre za slovensko košarkarsko reprezentanco, ki nas je lani in tudi ob zmagoslavju na evropskem prvenstvu 2017 dodobra razvadila. V Espooju je v zadnjem hipu ostala brez Klemna Prepeliča, prvega strelca moštva ob novembrskih zmagah na Hrvaško in Švedsko, a je še vedno lahko računala na osem adutov z olimpijskih iger. Ni pa imela prave igre, zato je bil prvi poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 domala neizogiben, čeprav so tudi Finci nastopili oslabljeni; ne le brez svojega zvezdnika Laurija Markkanena iz lige NBA.

Finska: Slovenija 86:76 (58:57, 32:31, 13:14) Arena Metro, gledalcev 5245, sodniki Liszka (Pol), Marques (Por) in Suslov (Est). Finska: Seppala 4, Salin 25, Valtonen 11 (5:8), Huff, Madsen 5 – prva peterka; Little, A. Murphy 10, Jantunen 13 (3:4), Wilson 8 (6:8), E. Murphy 5, Palmi 5; Raitanen ni igral; Slovenija: Rupnik 5, Blažič 16 (5:10), Dragić 25 (9:10), Murić 1 (1:2), Tobey 12 (1:2) – prva peterka; Rebec 5, Hrovat 3 (1:2), Dimec 3 (1:2), Glas, Macura, Čebašek 6; Prepelič ni igral. Met za dve točki: Finska 15:33 (45 %), Slovenija 17:32 (43 %); za tri: Finska 14:34 (42 %), Slovenija 8:32 (25 %); skoki: Finska 34 (21+13), Slovenija 47 (25+22).

»Boleč poraz. Bili smo nerazpoloženi in zgrešili veliko metov ob daleč in blizu. Zato se nas je lotila živčnost, kar so razigrani gostitelji znali kaznovati. Tudi zaradi naših napak v obrambi, čeprav ne morem reči, da se naši košarkarji niso trudili po najboljših močeh. Ni kaj, v ponedeljek bomo morali igrati precej bolje v Kopru in se oddolžiti Fincem,« je po porazu priznal Aleksander Sekulić.

Slovenski selektor je tik pred začetkom tekme ostal brez Prepeliča, ki je na ogrevanju začutil močno bolečino v hrbtu, v dvanajsterico pa že prej ni uvrstil nadobudnih Žige Samarja in Luke Ščuke. Finska je medtem nastopila brez pomembnih branilcev Petterija Koponena in Edona Maxhunija, saj sta bila na zadnjem testiranju pozitivna na koronavirus. Njeni igralci so vendarle kot vedno v zadnjih letih delovali izjemno bojevito na domačem parketu, še posebej branilec Sasu Salin.

Pet let se je kalil v Stožicah – pred tem se je uveljavljal prav v Espooju – ter proti nekdanjim soigralcem in pred someščani hitel dokazati, kaj vse se naučil. Z velikim uspehom. Dosegel je 25 točk z metom za tri točke 7:11 (za dve 2:2) in bil najzaslužnejši, da je njegova reprezentanca po Hrvaški ugnala še Slovenijo. Zasenčil je tudi učinek Zorana Dragića, ki je zbral prav toliko točk, a z metom iz igre 8:17 (za tri 0:5) in neredko poskušal na silo. Tudi zato, ker njegovi soborci niso imeli svojega dneva.

Skok edina svetla točka

Naši košarkarji so tokrat vodili še v 32. minuti 61:58, a v seštevku le štiri minute in 48 sekund. Neprijeten zaostanek so si nakopali že sredi tretje četrtine (42:52), v zadnjo minuto pa sta moštvi vstopili ob vodstvu gostiteljev s 84:70, tako da sta Mike Tobey in Jaka Blažič s trojkami le ublažila poraz. Preveč slabosti je bilo v igri Slovencev, edina svetla točka je bil skok, dobili so ga s 47:34 (Tobey 10, Edo Murić 8) in ujeli kar 22 žog pod tekmečevim obročem.

Zoran Dragić (z žogo) je bil prvi slovenski strelec v Espooju. FOTO: FIBA

To bi bil lahko dodaten dokaz, da bi lahko nekoliko manj trmasto vztrajali pri metih za tri točke (ob pičli 25-odstotni natančnosti) in večkrat poskušali organizirano napadati prek centrov. Posamične akcije so jih pripeljale do 21 izgubljenih žog (Luka Rupnik 5, Matic Rebec in Dragić po 4) ob sedmih asistencah manj kot Finci. Ob takšnih številkah nima smisla ugibati, kako bi se tekma razpletla, če bi nastopil tudi Prepelič.

»Težka tekma. Nismo igrali tako, kot smo si zamislili. Prejeli smo 25 točk po izgubljenih žogah, gledalci pa so znali ponesti Fince do zmage. Že v ponedeljek nas čaka popravni izpit,« je poudaril Zoran Dragić, ki je bržkone pričakoval izdatnejšo strelsko pomoč Murića (iz igre 0:6) in večjo natančnost Blažiča (4:15), pa tudi organizatorja igre Rupnik in Rebec sta skupaj zbrala več izgubljenih žog (9) kot asistenc (8).

Drugi izid v skupini C – Hrvaška: Švedska 64:70.