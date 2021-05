Še en Dončićev šov za vodstvo 2:0

LeBron James in Los Angeles Lakers so dosegli, kar so želeli, vsaj eno zmago na gostovanju v Phoenixu. FOTO: Christian Petersen/AFPfp

Izidi, NBA

je z 39 točkami, sedmimi skoki in sedmimi podajami izpeljal še eno tekmo za sladokusce ter Dallas popeljal do druge zmage (127:121) v končnici NBA v gosteh proti LA Clippers. Teksaško moštvo, ki je z 18. trojkami zasulo tekmečev koš, je zdaj že v prednosti z 2:0 in si lahko uvrstitev v polfinale zahodne konference priigra že v naslednjih dveh domačih tekmah, 29. t. m. in 31. t. m.»Naše vodilo je bilo, da igramo agresivno in uživamo,« je po tekmi na vprašanje, s kakšno držo so šli v tekmo, odgovoril osrednji mož novinarske konference Dončić. In nadaljeval: »V prvem polčasu je bil Leonard izjemen in je polnil koš. V drugem polčasu je bila odločilna naša obramba. Ni še konec. Res je, smo v prednosti z 2:0, ampak lahko se zgodi še marsikaj. Moramo popraviti proste mete. Naredili smo nekaj napak, ki jih bomo skušali popraviti na naslednji tekmi. Enostavno se zabavamo in moštvo uživa na igrišču. Igramo čvrsto in pametno. Končnica je zabavna.«{embed_foto}949913{/embed_fotoBranilci naslova LA Lakers so v Phoenixu prišli do izenačenja v zmagah, medtem ko so v vzhodni konferenci košarkarji Brooklyna z drugo prepričljivo zmago proti Bostonu le še potrdili vlogo enega od glavnih favoritov za naslov prvaka.Najboljši strelec Bostonaje predčasno končal dvoboj zaradi udarca v oko121:127 – 0:2(Leonard 41 – met iz igre 14:21, George 28 – met iz igre 12:22 iz igre in 12 skokov, Jackson 15, Morris in Batum po 9, Mann 8, Rondo 4, Beverley 3, Zubac in Ibaka po 2;39 – met iz igre 16:29, za tri 5:13, prosti meti 2:7, po 7 podaj in skokov, sedem izgubljenih žog v 38 minutah, Hardaway 28 – za tri 6:8, Porzingis 20 – met iz igre 8:12, Kleber 13, Brunson in Richardson po 9, Cauley-Stein 6, Finney-Smith 3).130:108 – 2:0(Durant 26, Harris 25, Harden 20, Irving 15, Griffin 11, Shamet 10; Smart 19, Walker 17, Fournier 16, Thompson 15 in 11 skokov).102:109 – 1:1(Booker 31, Ayton 22 in 10 skokov, Payne 19; Davis 34 in 10 skokov, Schröder 24, James 23, Drummond 15 in 12 skokov).