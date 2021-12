Še en spodrsljaj košarkarskih zmajev

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi ABA spet razočarali! Tokrat so v domačih Stožicah ostali praznih rok proti Zadru – 73:74 (55:62, 39:47, 20:32).

Po dveh visokih porazih na tujem pri Budućnosti in Megi nista pomagala k rezultatskemu zasuku niti igralca, s katerima so se Ljubljančani pred dnevi okrepili, Alen Omić in Yogi Ferrell.

Gostitelji so že slabo začeli, v prvi četrtini prejeli kar 32 točk, lovili potem tekmeca, ga dejansko proti koncu ujeli, a pike na i niso dosegli. Občinstvo je pogrešalo vaj prekršek v zadnjem napadu Dalmatincev, s katerim bi tem prekinili akcijo in vsaj upali na kakšen tekmečev zgrešeni prosti met Nezadovoljstva je na tribunah iz tekme v tekmo več, prvi domači as Jaka Blažič se tokrat iz igre sploh ni vpisal med strelce ...

Za domače moštvo so dosegli točke Auguste 14, Ejim 13, Ferrell 11, Hodžić in Pullen po 9, Omić 8, Murić 5, Rupnik 3, Blažič 1, pri gostih je bil najučinkovitejši Carter z 19 točkami.