Sedma zmaga vročega Jazza, prvi domači poraz vročice

Nekdanja ekipa Gorana Dragića Miami Heat je doživela prvi poraz na domačem parketu v letošnji sezoni severnoameriške lige NBA. Boljši od Miamija so bili košarkarji Boston Celtics s 95:78. Pri Bostonu se je izkazal Jaylen Brown s 17 točkami. Z drugim porazom sezone se je moral Miami, za katerega je Jimmy Butler prispeval 20 točk, posloviti od mesta vodilnega vzhodne konference NBA.

Na vrh vzhodne dela se je s sedmo zmago zavihtela ekipa Philadelphia 76ers. Philadelphia je bila s 109:98 v gosteh boljša od Detroit Pistons, ki z eno zmago ostaja prikovan na zadnje mesto vzhodne konference. Detroitu je po polčasu kazalo bolje, ko je vodil s 66:63, a Philadelphia ni dovolila presenečenja. Pri Sixers je bil najuspešnejši Seth Curry s 23 točkami. Tyrese Maxey jih je dodal 20, Joel Embiid je prispeval 19 točk.

Na vrhu razpredelnice na zahodnem delu tudi po četrtkovih tekmah ostaja Utah Jazz z razmerjem zmag in porazov 7:1. Ekipa Utaha je v gosteh ugnala zasedbo Atlante Hawks po izjemni četrti četrtini s 116:98.

V majici Utaha je tokrat izstopal rezervist Jordan Clarkson s 30 točkami. Štirje člani začetne peterke Utaha so dosegli dvomestno število točk. Bojan Bogdanović se je zaustavil pri 23 točkah, Joe Ingles jih je dodal 19. Rudy Gobert je imel na svojem seznamu 13 točk in 15 skokov.

V Los Angelesu se domačim jezernikom zadeve niso izšle po načrtu. Gostujoča Oklahoma City Thunder je izkoristila odsotnost poškodovanega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa za zmago nad Lakers s 107:104, potem ko so člani domačega kolektiva vodili celo z 19 točkami prednosti.

Pri gostujoči Oklahomi je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 28 točk. Pri Los Angelesu so bili v ospredju Anthony Davis (29), Russell Westbrook (27) in Carmelo Anthony (21), ki so poskrbeli za 77 točk domačih.

Davis, ki je konec prvega polčasa utrpel poškodbo desnega palca ter je v drugem polčasu nosil črno opornico za zapestje, je dodal še 18 skokov. Anthony je dosegel pet trojk, kar pa še vedno ni bilo dovolj za zmago.

»Kadar koli LeBron manjka in ne more igrati, je očitno prisotna zaskrbljenost. Upamo, da poškodba ni hujša in da se bo kmalu vrnil,« je dejal trener aktualnih prvakov lige NBA Frank Vogel. James je tretjič v tej sezoni izpustil tekmo, tokrat zaradi poškodbe prepone. Lakersi so s petimi zmagami in štirimi porazi na šestem mestu na zahodnem delu.

Zmage so se veselili košarkarji Phoenixa. Sonca so s 123:111 odpravila Houston Rockets. Devin Booker je bil najboljši pri Suns s 27 točkami.

Izidi:

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 98:109

Atlanta Hawks - Utah Jazz 98:116

Miami Heat - Boston Celtics 78:95

Phoenix Suns - Houston Rockets 123:111

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 104:107