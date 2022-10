Šefi ekip lige NBA prepričani: Dončić bo MVP

Skoraj polovica generalnih direktorjev klubov lige NBA sodeč po tradicionalni anketi pred začetkom nove sezone meni, da bo slovenski zvezdnik Luka Dončić, član ekipe Dallas Mavericks, najboljši košarkar (MVP) rednega dela sezone. Dončić je prejel 48 odstotkov glasov, najbolj se mu je približal Milwaukeejev grški as Giannis Antetokounmpo (34), medtem ko se Nikola Jokić (Denver Nuggets), ki je osvojil zadnji dve nagradi MVP, sploh ni prebil v najožji izbor.

Na vprašanje, okoli katerega igralca bi najraje gradili svoje ekipe, če bi morali začeti z ničle, so direktorji s 55 odstotki glasovali za Antetokounmpa, Dončiću, ki je lani v tej kategoriji zasedel prvo mesto, pa so tokrat namenili 45 odstotkov glasov, kar je še vedno za dve odstotni točki več kot lani. Naslov prvaka naj bi spet romal v roke Milwaukeeja, ki je z Antetokounmpom lani prekinil več desetletij trajajočo sušo v vitrini s pokali, jelenom (43 %) sledijo aktualni prvaki Golden State Warriors (25 %) in LA Clippers (21 %).

Toda pozor – tudi vsemogočni šefi klubov niso nezmotljivi, kar dokazujejo lanske glasovnice, ki so na vrh s kar 72-odstotno gotovostjo postavile Brooklyn Nets, ti pa so nato že v prvem krogu končnice ekspresno izpadli proti kasnejšim poraženim finalistom iz Bostona. Spodaj si lahko preberete še nekaj najzanimivejših rezultatov ankete.

Kdo bo MVP?

1. Luka Dončić, Dallas – 48 %

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 34 %

3. Joel Embiid, Philadelphia – 14 %

4. Stephen Curry, Golden State – 3 %

Lani: Kevin Durant – 37 %

Kateri igralec nasprotne trenerje prisili v največ prilagoditev igre?

1. Stephen Curry, Golden State – 52 %

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 14 %

. Nikola Jokić, Denver – 14 %

4. Joel Embiid, Philadelphia – 7 %

. Luka Dončić, Dallas – 7 %

Lani: Stephen Curry – 27 %

Za katerega igralca bo sezona 2022/23 sezona preboja?

1. Evan Mobley, Cleveland – 21 %

2. Cade Cunningham, Detroit – 17 %

. Anthony Edwards, Minnesota – 17 %

4. Zion Williamson, New Orleans – 14 %

Lani: Jaren Jackson mlajši – 17 %

Kdo je najboljši organizator igre v ligi NBA?

1. Stephen Curry, Golden State – 72 %

2. Luka Dončić, Dallas – 14 %

3. Chris Paul, Phoenix – 10 %

4. Trae Young, Atlanta – 3 %

Lani: Stephen Curry – 57 %

Kdo je najboljši branilec v ligi NBA?

1. Devin Booker, Phoenix – 45 %

2. Luka Dončić, Dallas – 28 %

3. Stephen Curry, Golden State – 17 %

Lani: James Harden – 63 %

Kdo je najboljše krilo v ligi NBA?

1. Kevin Durant, Brooklyn – 45 %

2. Jayson Tatum, Boston – 24 %

3. Luka Dončić, Dallas – 17 %

4. LeBron James, LA Lakers – 10 %

5. Kawhi Leonard, LA Clippers – 3 %

Lani: Kevin Durant – 67 %

Kdo je najboljši krilni center v ligi NBA?

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 86 %

2. LeBron James, LA Lakers – 10 %

3. Kevin Durant, Brooklyn – 3 %

Lani: Giannis Antetokounmpo – 63 %

Kdo je najboljši center v ligi NBA?

1. Nikola Jokić, Denver – 79 %

2. Joel Embiid, Philadelphia – 17 %

3. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 3 %

Lani: Nikola Jokić – 63 %

Najvišji odstotek glasov (skupno, vsi položaji):

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 18 %

. Stephen Curry, Golden State – 18 %

3. Nikola Jokić, Denver – 16 %

4. Luka Dončić, Dallas – 12 %

5. Kevin Durant, Brooklyn – 10 %

Kdo je najboljši tujec v ligi NBA?

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 57 %

2. Luka Dončić, Dallas – 28 %

3. Nikola Jokić, Denver – 16 %

Lani: Giannis Antetokounmpo – 60 %

Kdo je najboljši tujec, ki ne igra v ligi NBA?

1. Victor Wembanyama – 45 %

2. Nikola Mirotić – 28 %

3. Vasilije Micić – 21 %

Lani: Nikola Mirotić – 53 %

Katera ekipa je najbolje poslovala pred sezono?

1. Cleveland Cavaliers – 41 %

2. Minnesota Timberwolves – 17 %

. Philadelphia 76ers – 17 %

. Utah Jazz – 17 %

Lani: Miami Heat – 47 %

Prihod katerega igralca bo imel največji učinek?

1. Donovan Mitchell, Cleveland – 59 %

2. Rudy Gobert, Minnesota – 31 %

3. Jalen Brunson, New York – 7 %

4. P. J. Tucker, Philadelphia – 3 %

Lani: Kyle Lowry – 77 %

Prihod katerega igralca je bil najbolj podcenjen?

1. Malcolm Brogdon, Boston – 28 %

2. P. J. Tucker, Philadelphia – 14 %

. John Wall, LA Clippers – 14 %

4. De’Anthony Melton, Philadelphia – 10 %

5. Bojan Bogdanović, Detroit – 7 %

Lani: Larry Nance mlajši – 28 %

Katera ekipa se bo najbolj izboljšala v primerjavi z minulo sezono?

1. LA Clippers – 41 %

2. Cleveland Cavaliers – 17 %

. New Orleans Pelicans – 17 %

4. Minnesota Timberwolves – 10 %

Lani: Chicago Bulls – 27 %

Katera je bila najbolj presenetljiva selitev med premorom?

1. Rudy Gobert v Minnesoto – 47 %

2. Donovan Mitchell v Cleveland – 43 %

3. Dejounte Murray v Atlanto – 7 %

4. Andre Drummond v Chicago – 3 %

Lani: Russell Westbrook k LA Lakers – 50 %

Kdo bo novinec sezone 2022/23?

1. Paolo Banchero, Orlando – 79 %

2. Keegan Murray, Sacramento – 17 %

3. Jabari Smith, Houston – 3 %

Lani: Jalen Green – 47%