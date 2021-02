Sekulić čuti pritisk, a ne zato, ker ne ve, do kdaj bo selektor

V Kijevu najtežji možni oviri

Aleksander Sekulić (kleči) načrtuje v Kijevu še dve zmagi. FOTO: FIBA

Osmerica iz Slovenije, štirje iz tujine

7 reprezentanc si je doslej na igrišču prislužilo mesto na EP 2022, med njimi Slovenija.

V nenavadnem položaju se je znašelpred zadnjima tekmama slovenske košarkarske reprezentance – jutrišnjo z Madžarsko in sobotno z Ukrajino – v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022. Novembra lani je v kritičnih razmerah prevzel selektorsko krmilo ter z zmagama nad Avstrijo in Ukrajino v Stožicah poskrbel, da bodo lahko prvaki stare celine branili prestol na igrišču. Naslednja dvoboja v zaprtem mehurčku v Kijevu pa bi lahko bila zanj že zadnja v tej vlogi.Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije mu je namreč podelil mandat le do konca kvalifikacij in že do bojev za olimpijske vozovnice na turnirju v Kaunasu med 29. junijem in 4. julijem bi lahko izbrano vrsto vodil nov selektor. Predsednik KZSje po zagotovitvi mesta na 41. eurobasketu, ki ga bodo skupaj pripravile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija, zagotovil, da dopušča vse možnosti in pri tem je doslej tudi ostalo.»Kako naprej? Počakajmo. Najprej na konec kvalifikacij za EP, nato tudi na to, kako bo urnik lige NBA vplival na olimpijske kvalifikacije. Sekulić je upravičil zaupanje. V dveh korakih nas je pripeljal tja, kamor smo želeli, in je resen kandidat za selektorsko mesto tudi v prihodnje,« je pojasnil Erjavec.Sekulića v Kijevu čakata najtežji možni oviri. Še vedno neporažena Madžarska je Sloveniji zadala edini poraz v kvalifikacijah za EP – s 77:75 februarja lani v Sombotelu, ko je naše košarkarje vodil– in bo tudi tokrat izjemno nabrušena, saj si zaradi dveh preloženih tekem še ni dokončno priigrala vstopnice za eurobasket. Ukrajina si je medtem že zagotovila mesto na prvenstvu stare stare celine, a bo na domačem igrišču nedvomno storila vse, da bi se Slovencem oddolžila za stožiški poraz s 73:84.Branilci evropskega naslova morajo zato poiskati svoje izzive. Vsaka zmaga denimo prinaša točke za lestvico FIBA, po kateri bodo določili kakovostne bobne pred žrebanjem skupin za EP, svojo priložnost pa čutijo tudi vabljeni na zadnji kvalifikacijski tekmi.Za razliko od novembrskega cikla pogrešajo, drugega strelca moštva zain prvega skakalca v dosedanjih nastopih, saj se moral ukloniti pritisku Unicsa Kazana, in. Med tokratnimi izbranci močno prevladujejo košarkarji slovenskih klubov. Pet (kapetana reprezentance, Blažiča,in) jih je prispevala Cedevita Olimpija, dva Krka (in) in enega Helios Suns (). Iz tujine prihajajo le(Cholet),(Gipuzkoa),(FMP) in(Den Bosch).»Želeli smo sestaviti podobno moštvo kot novembra. Verjamem v kontinuiteto, in če vztrajamo pri podobni reprezentanci, lahko naredimo to, kar si vsi želimo. Resda v ekipi ni Morgana, toda pod košema imamo Dimca in Macuro, ki bosta lahko pokazala svoj potencial. Osebno čutim pritisk, a ne zato, ker bi razmišljal o prihodnosti. Želim, da bi se predstavili javnosti v čim lepši luči. Smo na dobri poti,« je zagotovil Sekulić, za katerim je uspešen konec tedna. Z Nymburkom, pri katerem deluje kot pomočnik glavnega trenerja, je namreč osvojil češki pokal.