Sekulić dobil prednost pred Grkom in Špancem

Slovensko moško košarkarsko reprezentanco bo v kvalifikacijah za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu kot selektor vodil Aleksander Sekulić. Pogodbo z vodstvom Košarkarske zveze Slovenije (KZS) je podpisal za dve leti.



»Po uspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo smo se z vodstvom Košarkarske zveze Slovenije dogovorili za nadaljevanje sodelovanja za naslednji dve leti. Pred reprezentanco je kar nekaj izzivov, vse misli in napori pa so v tem trenutku usmerjeni k olimpijskim kvalifikacijam. Želim si, da bi kljub neusklajenim urnikom klubskih tekmovanj in reprezentančnih akcij uspeli najti način, da se zberemo v najboljši možni zasedbi,« je povedal Sekulić.



Na klop izbrane vrste Slovenije je prvič sedel lani novembra v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022. Ob 43-letnem trenerju sta bila v igri za položaj selektorja še grški strokovnjak Dimitrios Itudis in španski strateg Xavi Pascual.



Slovenska reprezentanca bo olimpijske kvalifikacije igrala v Kaunasu od 30. junija do 4. julija skupaj z Angolo, Poljsko, Venezuelo, Južno Korejo in Litvo.

