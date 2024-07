Sekulić: Dončićeve predstave so presegle moja pričakovanja

Slovenski košarkarji se bodo jutri vrnili v domovino brez izpolnjenega zastavljenega cilja, uvrstitve na OI, ki se bodo začele čez 19 dni v Parizu. Po koncu turnirja v Pireju je Luka Dončić že razmišljal o evropskem prvenstvu 2025, Klemen Prepelič se veseli sodelovanja v naslednjih akcijah, selektor Aleksander Sekulić pa je spregovoril o menjavi rodu.

Čeprav se je Luka Dončić priključil reprezentanci šele teden pred prvo tekmo v Grčiji, četudi sta bila v ekipi Vlatko Čančar in Edo Murić, ki sta imela za seboj leto okrevanja po hudih poškodbah, da zdravstveno nista bila stoodstotna niti Gregor Hrovat in Aleksej Nikolić, so v reprezentanci vztrajali, da je njen cilj uvrstitev v Pariz.

Dončić je po porazu z Grčijo takoj priznal, da si Slovenija ni zaslužila mesta na OI, saj je naletela na boljšega tekmeca. Prevzel je odgovornost za neuspeh in priznal, da se veseli prostih dni v naslednjih tednih, saj ga je prvenstvo v ligi NBA izmučilu. »Za mano je dolga in naporna sezona, priznam, da sem zelo utrujen. Zavedam se, da bi lahko v drugačnem stanju dal več od sebe. Zdaj me čaka zaslužen počitek, naslednje leto pa nova reprezentančna akcija na evropskem prvenstvu,« je po koncu tekme povedal kapetan Slovenije.

Klemen Prepelič je stalni član reprezentance in se pri 31 letih veseli vsaj še nekaj reprezentančnih zborov in velikih tekmovanj. »Luka je imel ogromno zdravstvenih težav, kar se je videlo na igrišču. Že v finalu lige NBA je igral s pomočjo injekcij in protibolečinskih tablet, tako da vsaka čast, da si vzame čas in s ponosom zastopa slovenske barve.«

»Zahvalil pa bi se tudi drugim reprezentantom, ki so doma pustili družine in mlade otroke, da smo poskusili še enkrat priti na olimpijske igre. Verjamem, da se bomo z izjemo Luke in Vlatka, ki bosta tedaj v ZDA, videli že novembra in februarja v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo ter nato naslednje poletje vsi skupaj na eurobasketu,« je povedal Prepelič.

Selektor Aleksander Sekulić ima nasvet za mlajše košarkarje. FOTO: Issei Kato/Reuters

Zlati rod bo moral v svoje vrste sprejeti mlajše igralce

Sekulić se je je od vsega začetka zavedal, da nima tako močne reprezentance kot na preteklih tekmovanjih. Čančar in Murić sta odigrala prve tekme za reprezentanco po enoletni odsotnosti, novi naturalizirani Američan Josh Nebo se je treningom priključil pozneje kot drugi, Dončić pa je bil po porazu proti Boston Celtics v finalu lige NBA čustveno in telesno iztrošen.

»Luka je prišel precej utrujen, vseeno pa je dal vse od sebe. Njegove predstave so presegle moja pričakovanja glede na stanje, v katerem je. Razvaja nas že toliko časa, da nismo več presenečeni nad njegovimi številkami,« je dejal selektor, ki se zaveda, da bo moral tudi ta rod košarkarjev, ki je vrhunec doživel z zlato lovoriko na EP 2017, slej ko prej sprejeti v svoje vrste mlajše igralce. Letos so bili zraven Leon Stergar (letnik 2000), Miha Cerkvenik (2001) in Luka Ščuka (2002).

»Za mlajše je taka izkušnja neprecenljiva, saj so se prvič merili proti igralcem, ki nastopajo v ligi NBA ali evroligi. Žal v Sloveniji nimamo neomejenega izbora igralcev, za nas je vsak mladi košarkar, ki se razvija v pravo smer, zelo pomemben. Vsem njim svetujem in želim, da s trdim delom in odrekanjem pridejo v čim boljše klube oziroma da dobijo čim več priložnosti za igro. V reprezentanci se vidi, kako uspešno sezono imajo posamezniki. Boljši kot so v klubih, uspešnejša je reprezentanca,« je sklenil Sekulić.

V zaključnem dvoboju turnirja v Pireju se bosta danes pomerili Grčija in Hrvaška, na preostalih treh prizoriščih pa so finali Latvija – Brazilija, Litva – Portoriko in Španija – Bahami.