Pripnite pasove, sledi spektakel v režiji Dončića in Antetokounmpa za Pariz 2024

Seveda je košarka moštveni šport, ampak pri današnjem finalu pred finalom kvalifikacijskega turnirja v Pireju med domačo Grčijo in Slovenijo (16.30) se zdi, kot da gre za obračun dveh velikih zvezdnikov lige NBA. Giannis Antetokounmpo vs. Luka Dončić. Bo Dallasov as ukrotil »grško pošast« (Greek Freak) in se potem jutri z obrestmi oddolžil Hrvatom ter Slovenijo drugič zapored popeljal na olimpijske igre? To bi bil vsekakor sanjski scenarij ...

Antetokounmpo (29 let, 211 cm, 110 kg), prvak z Milwaukee Bucks leta 2021 in MVP tega koronskega finala, je zadnjo tekmo v NBA odigral že 9. aprila, zaradi poškodbe pa je izpustil dvoboj končnice z Indiano, ki je Buckse odpravila s 4:2. V rednem delu je imel povprečje 30,4 točke, 11,5 skoka in 6,5 asistence.

Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo sta stara znanca iz lige NBA. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Dončić (25 let, 201 cm, 104 kg) se je z Mavericks prvič prebil v veliki finale, toda moral priznati premoč Boston Celtics s 4:1, zadnjo tekmo je odigral 17. junija in praktično ni imel premora. V rednem delu sezone je imel povprečje 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 asistence, podobno visoko raven pa je obdržal v končnici (20 tekem; 28,9, 9,5 in 8,1). Dončić in Giannis sta se v NBA od leta 2019 srečala devetkrat, sedemkrat je bil boljši štiri leta starejši Grk, ki je že 11 sezon član Milwaukeeja in nima evropskih uspehov.

Tudi na turnirju v Pireju izstopata. Dončić (25 let), zmagovalec evrolige z Real Madridom in evropski prvak s Slovenijo, je kljub neslavnemu torkovemu porazu proti Hrvaški (92:108) dosegel trojni dvojček (26, 11, 10), predvsem po njegovi zaslugi se je Slovenija rešila proti Novi Zelandiji (36, 11, 10).

FOTO: Jerome Miron/Reuters

V Atenah nigerijskim staršem rojeni Antetokounmpo je proti Dominikanski republiki (109:82) igral zgolj 18 minut in dosegel kar 32 točk, proti Egiptu (93:71) pa je ves čas presedel na klopi. Prav gotovo je precej bolj spočit od Dončića, ki se je boril kot gladiator proti Novozelandcem ter kazal znake utrujenosti in bolečin. Imel je celo priložnost s trojko Sloveniji pristreljati prvo mesto v skupini in derbi z Grčijo preložiti na nedeljo, a žoga ni hotela skozi obroč. »V vsakem primeru bi morali premagati Grčijo, če želimo v Pariz,« je takrat dejal Luka.

92 tekem je v sezoni lige NBA odigral Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo 73.

Luka boljši vodja

Če bo dvoboj med Ljubljančanom in domačinom izenačen, pa bo odločilno, kakšno pomoč bosta imela. Na papirju ima Giannis boljše soigralce (Nick Calathes, Kostas Papanikolaou, Thomas Walkup, Georgios Papagiannis, Dinos Mitoglou; selektor je legendarni Vasilis Spanoulis), toda zdi se, da je Luka boljši vodja. Vedno se lahko zanese na Klemna Prepeliča, Eda Murića in Gregorja Hrovata (odločitev o nastopu Alekseja Nikolića bo padla pred tekmo), velike rezerve so v Vlatku Čančarju in Zoranu Dragiću, robustni novinec Josh Green bi se lahko po moči kosal z Antetokounmpom ...

Na stavnicah je prepričljiva favoritinja Grčija (kvoti 1,30 in 3,20), tudi zato, ker bo imela v dvorani Miru in prijateljstva 12.000 vročih navijačev in verjetno podporo sodnikov. Toda to ni nič, česar Dončić & Co. že ne bi izkusili. Pred tremi leti so utišali dvorano v Kaunasu in se prvič prebili na OI, kjer so za las zgrešili kolajno. Druga tekma med Hrvaško in Dominikansko republiko bo ob 20.00, finale za olimpijsko vstopnico v nedeljo ob 20. uri.

FOTO: Jerome Miron/Reuters

'»Veselimo se dvoboja z Grčijo. To bo poslastica za košarkarske sladokusce. Obe ekipi imata isti cilj, to je uvrstitev na olimpijske igre. Resda so Grki pred množico glasnih navijačev v prednosti, vendar tudi mi imamo svoje načrte, ki jih lahko dosežemo, če bomo pokazali pravi obraz,« pravi slovenska št. 77, ki najbolj uživa na »sovražnem« terenu. Tip: manj kot 180,5 koša.