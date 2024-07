Če ne bo reakcije, bodo zložili kovčke in odšli domov

V nadaljevanju preberite:

Polni optimizma in ambicij so slovenski košarkarji dopotovali v Pirej. Obetali so si podvig z nedeljsko zmago proti domači Grčiji in vstopnico za olimpijske igre. Po boleči hrvaški zaušnici na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja je samozavest splahnela kot lužica na asfaltu po poletni plohi. Zdaj gre za preživetje, jutri (16.30) mora reprezentanca Aleksandra Sekulića premagati Novo Zelandijo, če želi že v sobotnem polfinalu izzvati gostitelje. Poraz pomeni slovo in razbitje olimpijskih sanj za Luko Dončića in soigralce.

Kaj sta po tekmi povedala kapetan Dončić in selektor Sekulić? Kaj je slednji dejal o Novozelandcih?