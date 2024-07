Slovenci igrajo tekmo za biti ali ne biti

Slovenska moška košarkarska reprezentanca igra tekmo za biti ali ne biti. Če želi ohraniti možnosti za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu, mora danes (z začetkom ob 16.30) na kvalifikacijskem turnirju v Pireju premagati izbrano vrsto Nove Zelandije z najmanj desetimi točkami naskoka.

Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so tekmo začeli zelo dobro in se hitro približali želeni prednosti. Po petih minutah so namreč vodili že z 12:2. Novozelandci so v uvodni četrtini igrali katastrofalno in kot po tekočem traku grešili (tudi odprte) mete. Prvi del so Slovenci, ki so tokratni dvoboj odprli brez poškodovanega Alekseja Nikolića, dobili kar s 27:9! Luka Dončić je v uvodni četrtini dosegel deset točk.

V krogu treh moštev je Sekulićevim izbrancem dosegljivo celo prvo mesto. A za to bi morali današnje tekmece odpraviti z vsaj 29 točkami razlike.

Nastop v polfinalu tega turnirja so si ne glede na razplet dvoboja med Slovenci in Novozelandci iz skupine A že zagotovili Hrvati, ki so bili uvodoma kar s 108:92 boljši od naših igralcev.