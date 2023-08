Za Luko Dončića veljajo strožja merila kot za vse ase na SP 2006

V nadaljevanju preberite:

V soboto, 26. t. m., bodo slovenski košarkarji začeli v Okinavi svojo četrto avanturo na svetovnih prvenstvih, proti Venezueli bodo odigrali 23. tekmo na mundialih in lovili 13. zmago. Zanimivo, 26. avgusta 2006, tudi takrat je bila sobota in kulisa prav tako Japonska, se je za reprezentanco končal krstni nastop na SP. V Saitami v predmestju Tokia je izpadla v osmini finala, glavni akterji pa so nastop ocenili kot uspeh. Kako se svet spreminja ...

Ob ognjenem krstu med svetovno smetano je bila Slovenija oslabljena zaradi novih odpovedi Matjaža Smodiša in Aleksandra Vujačića ter poškodbe Erazma Lorbka. Po imenih je bila vendarle imela eno od najmočnejših zasedb doslej? Kaj so takratni glavni aduti doživeli usodni poraz s Turčijo? Je šlo res za uspeh »majhne Slovenije« z grenkim priokusom? Na letošnjem SP (in že veliko prej) bi takšen dosežek pomenil v očeh navijačev pravi polom, zakaj? Kakšno izhodišče ima Aleksander Sekulić v primerjavi z Alešem Pipanom pred 17 leti?