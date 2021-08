Selektor Aleksander Sekulić zadovoljen z ekipo

Dončić in Sekulić. FOTO: Aris Messinis/AFP

Slovenski košarkarji so na olimpijskih igrah po svetovnih podprvakih Argentincih in domačinih Japoncih danes v napeti tekmi premagali še svetovne prvake Špance. Selektorje na druženju s slovenskimi novinarji izpostavil, da je prav današnja tekma potrdila, da ima Slovenija obtudi zelo kakovostno ekipo.»Hvala igralcem za še eno neverjetno predstavo v nizu. Igrali smo proti svetovnim prvakom in jih prisilili, da so 40 minut igrali consko obrambo. V začetku in na sredini tekme smo imeli nekaj težav, v drugem delu pa smo se sprostili in obrnili tekmo v našo korist. Ponosen sem, da smo Špance prisili v iskanje alternative med samo tekmo,« je današnji dvoboj v Saitama Super Areni ocenil 43-letni Ljubljančan.Kot pravi, je bila tekma zelo zanimiva, polna preobratov. »Morda nam ni stekel met z razdalje, a konec koncev smo ekipi, ki igra odlično obrambo in prejema manj kot 80 točk, dali kar 95 košev. Zato tekma nikakor ni bila slaba tudi v napadu, seveda pa ni bila perfektna.« Ob tem je Sekulić mislil na številne zgrešene mete s čistih položajev.Posebej vidno je bilo, da so danes manjkali koši prvega zvezdnika olimpijskega turnirja doslej Luke Dončića, ki so ga Španci krili z dvema, včasih kar s po treni košarkarji. »Luka nas je razvadil, da mislimo, da je igral slabo, če ne doseže 40 košev. A krili so ga izjemno agresivno, nad njim je bilo tudi nekaj nedosojenih prekrškov. Sam pa se je odlično znašel in odlično razigral celo ekipo. Najbolj pomembno pa je, da so ostali igralci odlično reagirali, ko so ga Španci tesno pokrili.«Sekulič je ob tem izpostavil odlično obrambo, ki je ustavil... »Imamo močno ekipo, kar se je pokazalo prav danes, ko Luka ni dal največ točk in to je tisto, kar je najbolj pomembno in me veseli.«Ob tem ne gre prezreti, da je Sekulić že v uvodu iskal tudi rezervne različice za Dončića, ki si je zelo hitro priigral tri osebne napake. »Takrat sem ga samo pomiril. Bil je nervozen. Jasno pa je, da mu nisem razlagal, naj pazi na prekrške. Po treh odličnih sezonah v ligi NBA bi bilo to neumno. Mnogo bolj pomembno je, da smo spremenili svojo igro in da je bila reakcija igralcev na klopi odlična. Tudi v teh trenutkih nikakor nismo bili podrejeni na parketu.«Slovenija je vseskozi lovila zaostanek iz prvega dela. »Ostale tri četrtine smo dobili. Tudi brez Luke smo igrali odlično, videlo pa se je tudi, da prinese dodatno kakovost, ko je na parketu, da se zna prilagoditi nasprotniku, to je to, kar ga krasi.«Morda najbolj pomembno na zahtevni tekmi pa je bilo, da so Slovenci zdržali v zadnjih minutah in proti zelo izkušeni ekipi dobili končnico. »To je pomembno za samozavest, zmaga pa nam je v četrtfinalu zagotovila lažjega nasprotnika. A tudi v četrtfinale moramo pristopiti, kot da je finale in dati vse od sebe.«Torkov četrtfinalni nasprotnik, ob tretji uri zjutraj po srednjeevropskem času, bo Nemčija.