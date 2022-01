Šesti trojni dvojček odličnega Srba v januarju

Igralci Phoenixa so v severnoameriški ligi NBA s 134:124 premagali Minnesoto za deveto slavje v nizu ter so še naprej najboljši v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Sonca imajo 39 zmag in devet porazov. Devin Booker je zbral 29 točk, Chris Paul pa trojni dvojček z 21 točkami, 14 podajami in 10 skoki.

Miami pa je s 121:114 odpravil Los Angeles Clippers in prevzel vodstvo na vzhodnem delu lige. Drugi na tem delu je Chicago, ki pa je so izgubil, košarkarji San Antonia so jih premagali s 131:122 in tako na najlepši način čestitali svojemu trenerju Greggu Popovichu, ki je v petek praznoval 72. rojstni dan.

Luka Dončić naslednjič v akcijo v noči na nedeljo

To je bila šele devetnajsta zmaga na petdeseti tekmi ekipe iz Teksasa. Dejounte Murray je zbral 29 točk in 12 podaj, Avstrijec Jakob Pöltl je za zmagovalce dosegel svoj 21. dvojni dvojček, imel je 21 točk in 11 skokov. Na drugi strani je bil najboljši DeMar DeRozan (32 točk).

New Orleans je izgubil z Denverjem s 105:116, pri gostih je bil znova izvrsten srbski center Nikola Jokić z 22 točkami v drugem polčasu. Za 27. zmago Denverja v sezoni je dosegel 29 točk, 13 skokov in 10 asistenc ter v januarju dosegel šesti trojni dvojček, skupno 69. v karieri.

Luka Dončić in soigralci ponoči niso igrali tekme. Dallas bo sprejel naslednji izziv v noči na nedeljo, ko bo ob 1.00 gostil Indiano, v ponedeljek zjutraj ob isti uri pa bo gostoval pri Orlandu.