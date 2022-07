Veliki Shaq hvaležen Goranu Dragiću: Po njegovi zaslugi sem O'Nealović

V klubu Diamond, ki je skupaj z Malinsko in okoliškimi kraji priljubljeno pribežališče slovenskih turistov, ni manjkalo znanih obrazov. Shaquille O'Neal je lahko poleg podpore družine, pod imenom DJ Diesel je na oder prišel po nastopu svojega sina Mylesa, računal tudi na stare znance iz lige NBA. Legendarnemu centru sta se na odru za hip pridružila Luka Dončić, ki že tako rekoč vse življenje dopustuje na Krku, poleg zvezdnika Dallas Mavericks pa je nekdanjega soigralca pozdravil tudi novopečeni član Chicago Bulls Goran Dragić, ki je z O'Nealom kot novinec v ligi igral za Phoenix Suns.

»Rad imam Hrvate, Slovence, Srbe. Igral sem z nekaj fanti iz teh koncev, denimo z Dragićem, Dončić pa je moj najljubši igralec,« je zbranim medijem pred nastopom povedal O'Neal. »Vsi, katerih priimki se končajo z 'vić', so izvrstni strelci. To sem povedal že večkrat in res neverjetno je, da jih je toliko na teh prostorih. Po zaslugi Gorana in njegovih treningov prostih metov sem tudi sam postal O'Nealović,« je dodal štirikratni prvak lige NBA z ekipo Los Angeles Lakers, v karieri pa je branil tudi barve Orlando Magic, Miami Heat, Cleveland Cavaliers in Boston Celtics.