Slabše ne gre, toda v Stožicah na boljše čase le upajo

Kakšno je stanje duha med košarkarji Cedevite Olimpije pred današnjim gostovanjem Joventuta iz Badalone v Stožicah ob 18.30, verjetno ne vedo niti sami, a ne more biti dobro. Prejšnji torek so klonili proti Hapoelu s 27 točkami, kar je drugi najvišji poraz v evropskem pokalu po združitvi ljubljanske in zagrebške entitete leta 2019 (predlani so izgubili z Budućnostjo z -31), proti Crveni zvezdi (51:94) pa v nedeljo doživeli najhujši polom v ligi ABA v tem obdobju. Slabše verjetno ne gre, ali pač?

Ne smemo sicer pozabiti, da je Joventut na lanski poti do polfinala evropskega pokala dvakrat prekosil Ljubljančane, v Stožicah s +22, in da se vrača željan samopotrditve, zakaj? Cedevita Olimpija je vendarle v veliko hujšem položaju, kaj vse jo je teplo v minulem tednu? Največ pogledov je seveda uprtih v trenerja Simoneja Pianigianija, ki ima veliko izkušenj, a bržkone še nikoli ni naletel na toliko ugank hkrati. Kako ocenjuje razmere v Stožicah?