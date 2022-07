Sladke skrbi: vsi najboljši želijo igrati za Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Po nedeljskem trpljenju v Stockholmu lahko počasi začnemo gledati proti drugemu delu kvalifikacij za košarkarsko svetovno prvenstvo 2023. V njem bo slovenska reprezentanca odigrala še šest tekem z najboljšo trojico iz skupine D, vrstni red v novi skupini J, ki bo dala tri potnike za naslednji mundial, pa je Nemčija in Finska po 5:1, Slovenija 4:2, Izrael 3:3, Švedska in Estonija po 2:4. Izbranci Aleksandra Sekulića bodo 25. avgusta gostili Estonijo in tri dni pozneje obiskali Nemčijo, a selektor se je še za hip zadržal v minulih mesecih.

Zakaj je prvih šest nastopov v kvalifikacij za SP ocenil kot sorazmerno uspešne? Koga vse pričakujke 25. julija ob začetku priprav in koga ne? Kaj zdaj pravi Goran Dragić in kaj meni Sekulić o njegovih besedah? S kom vse bo Slovenija odigrala pripravljalne tekme in s kom se bo pomerila na spektaklu v Stožicah?