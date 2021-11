Sladokusci tarnajo, Slovenija gre naprej

V nadaljevanju preberite:

Dve zmagi sta pod streho slovenske košarkarske reprezentance, do cilja na svetovnem prvenstvu 2023 jo vendarle čaka še dolga pot z desetimi tekmami. Do 27. februarja v letu mundiala na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji bodo imeli pomembno vlogo številni dejavniki, ne le razpoložljivost najboljših igralcev, in za razliko od kvalifikacij pred štirimi leti ne bi smeli zanemariti stanja duha tako v izbrani vrsti kot v celotnem košarkarskem razpoloženju v Sloveniji. Svoj delež bi lahko prispevala že drobna zadovoljstva ob uspehih nad tekmeci, na katere radi gledamo zviška, tako kot na Švedsko. Kaj še čaka četo selektorja Aleksandra Sekulića?