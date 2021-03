Slavni Virtus prihaja v Stožice ravno v pravem trenutku

Brown: Sodimo v končnico

V derbiju skupine za četrtfinale

Zelo delaven teden je za Cedevito Olimpijo. V sredo je najprej dobila slovenski derbi lige ABA s Krko, dan pozneje je pogumno potisnila v ospredje svoje mlade upe, ki so se na krilihinoddolžili za zaupanje z zmago nad GGD Šenčurjem (2. v prvem delu DP) v uvodnem kolu slovenske lige Nova KBM za prvaka. Vmes je podaljšala pogodbo s trenerjemdo konca sezone 2022/23 z možnostjo enoletnega dodatka. V soboto pa so njeni košarkarji odpravili še FMP s 94:86 in dosegli deveto zaporedno zmago. Zadnjič so klonili 13. januarja proti Virtusu, ki bo v torek obiskal Stožice.Na poti do potrditve drugega najboljšega izkupička v regionalnem prvenstvu pred zadnjimi devetimi nastopi so se Ljubljančani prepričali, da imajo številna napadalna orožja, ne lein, ki sta na tekmi z FMP zbrala večino točk s prostimi meti; iz igre je bil njun skupni iztržek 5:15. Od devetih košarkarjev, kolikor jih dobilo priložnost ob uspešni oddolžitvi za decembrski poraz v Beogradu, jih je šest doseglo dvomestno število točk.je obstal tik pod to mejo, a tako kot običajno postoril marsikaj pod obročema,je trem točkam dodal osem asistenc in šest skokov, pri ničli je ostal le. S 94 doseženimi točkami je Cedevita Olimpija slednjič le za malenkost zaostala za svojim regionalnim povprečjem, ki zdaj znaša 96,1 točke in zadošča za drugo mesto za Crveno zvezdo (97,1).Najučinkovitejši stožiški košarkar je bil s 17 točkami krilo, ki je po zmagi poudaril: »FMP je zelo dobro moštvo, mi pa se poskušamo vrniti v tekmovalni ritem po reprezentančnem premoru. Menim, da smo v drugem polčasu na trenutke pokazali dobro predstavo. Še vedno trdo delamo in napredujemo. Vemo, da vsak poraz, sploh pa na domačem igrišču, lahko pomeni težave pri poskusu uvrstitve med prva štiri moštva v ligi ABA. Osebno menim, da sodimo v končnico, in to je tudi moj cilj.«Cedevita Olimpija je tako uspešno prestala generalko pred torkovim nadaljevanjem evropskega pokala. V Stožicah bo ob 20.30 gostila bolonjski Virtus, ki je doslej zmagal na vseh 14 tekmah na mednarodni sceni. Pred poldrugim mesecem je v domači dvorani ugnal tudi Ljubljančane z 90:76 in jim zadal edini poraz v drugem krogu tekmovanja. Za Olimpijine košarkarje bo imela revanša velik pomen, saj bi si v primeru uspešne uvrstitve že zagotovili mesto v četrtfinalu.Če bodo klonili, jim lahko za preboj v top 8 pomaga tudi zmaga Bourga, ki bo v Franciji pričakal Budućnost, sicer pa bo o drugem mestu v skupini G odločala tekma Budućnost – Cedevita Olimpija 9. t. m. Minuli konec tedna je bil dejaven tudi Virtus in v 20. kolu italijanske lige premagal Varese s 85:76 (Adams 21, Weems 15, Belinelli 13).