Po žrebu eura 2020: Zašli smo v privlačno, toda zelo zahtevno skupino

Evropsko prvenstvo v košarki:

Skupina A (Tbilisi): Španija, Rusija, Turčija, Gruzija, Belgija, Bolgarija

Skupina B (Köln): Francija, Litva, Slovenija, Nemčija, Madžarska, BiH

Skupina C (Milano): Grčija, Italija, Hrvaška, Ukrajina, Velika Britanija, Estonija

Skupina D (Praga): Srbija, Češka, Poljska, Finska, Izrael, Nizozemska



»Na prvenstvu se bomo pomerili s starimi znanci«

Edo Murić in Luka Rupnik sta bila del slovenske rperezentance v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu. FOTO: Fiba

Klemen Prepelič v akciji med tekmo Slovenije. FOTO: Fiba

Košarkarji Slovenije bodo v predtekmovanju evropskega prvenstva 2022 nastopili v skupini B z Nemčijo, Litvo, Francijo, Madžarsko ter Bosno in Hercegovino. Tekme bodo igralizaključni boji pa bodo potekali v Berlinu.bobranila zlato medaljo z eurobasketa 2017. Na žrebu v Berlinu je bila uvrščena v tretji kakovostni boben skupaj s Hrvaško, Poljsko in Turčijo.Prvenstvo, ki bo potekalo še v Pragi, Tbilisiju ter Milanu in na katerem bo nastopilo štiriindvajset najboljših evropskih reprezentanc, je bilo predvideno za letos, a ga je Fiba Europe zaradi koronske pandemije prestavila za eno leto.Tekmovalni sistem je enak kot na prejšnjem prvenstvu, ki ga je Slovenija igrala v Helsinkih ter Istanbulu.se bodo uvrstile v osmino finala. Izločilni boji bodo potekali v dvorani Mercedez Benz v Berlinu s kapaciteto 14.500 gledalcev.»Na prvenstvu se bomo pomerili s starimi znanci. Dobili smo zahtevno skupino. Vsaka tekma bo zgodba zase. Treba se bo res dobro pripraviti in iti iz tekme v tekmo. Upam, da se bomo zbrali v popolni postavi in napadli najvišja mesta v skupini ter se v izločilnih bojih izognili najboljšim reprezentancam,« je dodal»Primarno bo treba zbrati čim boljšo igralsko zasedbo, zato upam, da bodo zdravi in na voljo vsi fantje. Dobili smo težko skupino. Osnovni cilj je uvrstitev v osmino finala ter nato iz tekme v tekmo napadati čim višja mesta. Po drugi strani se s tekmeci ne smemo preveč obremenjevati. Na prvenstvu bomo branili naslov evropskega prvaka in naša obveza bo, da na parketu pokažemo najboljši obraz. Do evropskega prvenstva je še kar nekaj časa. Trenutno so naše misli usmerjene v zaključek klubske sezone, sam pa že komaj čakam, da z reprezentanco junija začnemo priprave na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre,« je dejal kapetan slovenske moške članske reprezentance»Znašli smo se v privlačni, toda zelo zahtevni skupini. Prepričan sem, da bodo vse reprezentance še dodatno motivirane, saj bodo igrale proti aktualnim evropskim prvakom. Vsekakor si želim, da se zbere najboljša možna zasedba v danem trenutku. Zmagovita formula je znana. Potrebno se bo pripravljati iz tekme v tekmo. Razmišljati moramo izključno o sebi in o tem, kako iz dneva v dan prikazati boljšo igro,« pa je povedal