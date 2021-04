Slovenci na zahod, ne na vzhod

Žreb skupin za moško košarkarsko evropsko prvenstvo v Nemčiji, Italiji, Češki in Gruziji 2022 bo v četrtek, 29. aprila, ob 13. uri v Berlinu. Pred žrebom je znano, da bo Slovenija ubranitev naslova evropskega prvaka iz leta 2017 začela v Kölnu ali Milanu, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.



Enainštirideseto evropsko košarkarsko prvenstvo bodo med 1. in 18. septembrom prihodnje leto tretjič zaporedoma gostile štiri države. Skupinski del bo v Pragi, Tbilisiju, Kölnu in Milanu. Štiri najboljše reprezentance iz posamezne skupine bodo napredovale v izločilne boje, ki jih bo gostil Berlin.



Gostiteljice prvenstva so si pred žrebom skupin lahko izbrale po eno partnersko reprezentanco, ki pa ni smela biti iz istega kakovostnega bobna. Tako je znano, da bodo Italijani v svoji dvorani gostili Estonijo, Gruzija je dosegla partnerstvo s Turki, Nemci bodo v skupinskem delu zanesljivo igrali z Litvo, v skupini s Čehi pa bodo Poljaki.



Žreb skupin za EP 2022 bo v četrtek, 29. aprila, ob 13. uri v glasbeni dvorani Verti v Berlinu. V neposrednem prenosu si ga bo moč ogledati na Fibinem YouTube kanalu. Dan prej bodo v Nemčiji izvedli tudi žreb evropskih prvenstev mlajših starostnih kategorij.



Omenjena partnerstva košarkarskih zvez deloma vplivajo tudi na slovensko usodo pri žrebu skupin. Slovenija, ki bo na prvenstvu branila naslov evropskega prvaka, na tekmece čaka v tretjem kakovostnem bobnu. Glede na to, da sta vanj poleg Hrvaške uvrščeni še Poljska in Turčija, je že jasno, da Slovenci v prvem delu prvenstva ne bodo igrali v Tbilisiju (tam bo igrala Turčija) ali v Pragi (tam bo igrala Poljska). Kot možni destinaciji tako ostajata nemški Köln in italijanski Milano.



V prvem bobnu so Španija, Srbija, Grčija in Francija, v drugem Litva, Rusija, Italija in Češka, v tretjem Poljska, Hrvaška, Turčija in Slovenija, v četrtem Nemčija, Ukrajina, Finska in Gruzija, v petem Belgija, Madžarska, Izrael in velika Britanija, v šestem pa BiH, Nizozemska, Estonija in Bolgarija.

