Slovenci po novem prepuščajo tarnanje drugim in raje zmagujejo

Po nedeljski zmagi nad Švedsko so se slovenski košarkarski reprezentanti vrnili v svoje klube (z izjemo Žige Dimca, ki je prekinil pogodbo s Cedevito Olimpijo), za razliko od obdobja pred svetovnim prvenstvom 2019 dobro razpoloženi. Ne nazadnje so v prvih dveh kvalifikacijskih nastopih za mundial 2023 dosegli eno zmago manj kot v 12 epizodah tragičnega poskusa preboja na SP na Kitajskem. Bogatejši pa so tudi za občutek, da so se naučili zmagovati v dvobojih, v kakršnih bi pred dvema letoma ali tremi verjetno klonili. Kaj se dogaja v četi selektorja Aleksandra Sekulića?