Dončić in ekipa ob 20. uri začenjajo boj za Pariz 2024

Rokometašem, rokometašicam in odbojkarjem je že uspelo, zdaj so na vrsti slovenski košarkarji, da si zagotovijo vstopnico za olimpijske igre v Parizu. Predstavitev naše rekordne olimpijske odprave bo naslednji četrtek v Kopru, bodo tam tudi reprezentanti Aleksanda Sekulića?

Danes jih na kvalifikacijskem turnirju v Pireju ob 20. uri čaka tekma s Hrvaško. V četrtek ob 16.30 se bodo Luka Dončić in njegovi pomerili še z Novo Zelandijo. Polfinale bo v soboto, finale v nedeljo. V drugi skupini v dvorani Miru in prijateljstva so Grčija, Dominikanska republika in Egipt.

Kvalifikacije Pariz 2024

Slovenija lovi drugi nastop na olimpijskih igrah, v Tokiu je osvojila četrto mesto. »Tu v Pireju smo opravili dva dobra treninga, tako da mislim, da smo pripravljeni na prvi dvoboj. Hrvaška bo zagotovo zahteven nasprotnik, vendar mislim, da imamo več izkušenj in kakovosti kot oni, zato verjamem v uspešen štart,« pravi selektor Sekulić.

Glavna orožja Hrvaške so Ivica Zubac (LA Clippers), Dario Šarić (Golden State Warriors), Mario Hezonja (Real Madrid) in Jaleen Smith (Partizan), selektor je Josip Sesar. Slovenija je dobila zadnjih pet srečanj s Hrvaško.

Slovenci so opravili dva treninga v Pireju. FOTO: KZS

Za eno prosto mesto v Parizu iz turnirja 3 sta favorita domača Grčija in Slovenija. Za Grke bo igral tudi zvezdnik Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks. Slovenci so pred tremi leti zmagali na podobnem turnirju v Kaunasu, kjer so v finalu premagali domačo Litvo.

V Pireju bodo Slovenijo zastopali Dončić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Josh Nebo, Gregor Hrovat, Miha Cerkvenik, Luka Ščuka, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Leon Stergar.

Luka Dončić je odločen s Slovenijo zaigrati tudi na OI. FOTO: KZS

Zmagovalci štirih turnirjev se bodo v Parizu pridružili gostiteljem Francozom, ZDA, Srbiji, Nemčiji, Kanadi, Japonski, Avstraliji in Južnemu Sudanu. Najboljši iz Pireja bo na olimpijskih igrah igral v skupini z Avstralijo, Kanado in zmagovalcem turnirja v Valencii.