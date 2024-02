Slovenci preskočili tudi izraelsko oviro

Slovenska košarkarska reprezentanca je z dvema zmaga v prvem ciklusu kvalifikacij naredila velik korak k uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2025. V Kopru je po Ukrajini danes ugnala še Izrael z 88:79 (8:20, 40:37, 65:53).

Slovenija: Izrael 88:79 (8:20, 40:37, 65:53) Dvorana Bonifika, gledalcev 2740, sodniki Porsanidis (Grčija), Chueca (Španija), Beniamino (Italija).

Slovenija: Samar 2, K. Prepelič 21 (3:4), Tobey 20 (4:5), Blažič 7, Kunc 2 (2:2), Hrovat 16 (3:4), Dimec 6 (2:2), Stergar 8, Čebašek 6.

Izrael: Segev 4, Timor 8 (1:4), Madar 19 (4:6), Menco 7 (1:2), Levi 2, Yaacov 6 (0:1), Ginat 17 (0:2), Zoosman 7, Ziv 9.

Prosti meti: Slovenija 14:17, Izrael 6:15.

Met za dve točki: Slovenija 19:33, Izrael 29:38.

Met za tri točke: Slovenija 12:40 (K. Prepelič 6, Stergar 2, Čebašek 2, Hrovat, Blažič), Izrael 5:32 (Timor, Madar, Ginat, Zoosman, Ziv).

Skoki: Slovenija 48 (30 + 18), Izrael 33 (24 + 9).

Osebne napake: Slovenija 22, Izrael 19.

Pet osebnih: Levi (35.), Blažič (37.).

S stoodstotnim izkupičkom v prvi letošnji reprezentančni akciji je Slovenija potrdila kandidaturo za prvo mesto v skupini, glede na sistem tekmovanja pa ji uvrstitev na eurobasket, ki ga bodo gostile Ciper, Finska, Poljska in Latvija, praktično ne more uiti. Iz slovenske skupine, v kateri je še Portugalska, bodo napredovale tri najboljše ekipe.

Slovenci so dobili obe tekmi v Kopru. FOTO: Blaž Samec

Slovenska reprezentanca se bo v novembrskem ciklusu dvakrat pomerila s Portugalsko, še prej jo v začetku julija čakajo kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu, kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu od 27. avgusta do 14. septembra 2025, pa bo končala čez točno eno leto.

Prvi strelec Slovenije je bil znova kapetan Klemen Prepelič. Ukrajini je nasul 30 točk in izenačil svoj strelski rekord v reprezentanci, proti Izraelu pa se je izkazal z 21 točkami. Sledila sta mu Mike Tobey z 20 in Gregor Hrovat s 16.

Navijači so protestirali proti agresiji Izraela. FOTO: Blaž Samec

V dvorani Bonifika je bilo prisotnih par deset protestnikov oziroma članov Solidarnostnega odbora za svobodno Palestino, ki so z nekaj transparenti in zastavami Palestine poskrbeli za delo varnostnikov. Podporo slednji so pred tekmo izrazili tudi pred dvorano.

Aleksander Sekulić, selektor Slovenije: »Na začetek tekme ne morem biti ponosen, sem pa zato toliko bolj zadovoljen z reakcijo igralcev na visok zaostanek. Z borbenostjo smo že do odmora izničili razliko, v drugem delu pa igrali kolektivno, si pomagali v obrambi ter bili odlični v napadalnem skoku. To je pomembna zmaga, zanjo pa so v prvi vrsti zaslužni igralci.«

Klemen Prepelič, kapetan Slovenije: »Cilj sta bili dve zmagi, ki smo ju dosegli dokaj suvereno. Vseeno si ne smemo privoščiti tako slabih začetkov, ki nam poberejo veliko energije, da se vrnemo v igro. Rad bi poudaril, da so za zmago zaslužni prav vsi igralci v reprezentanci, kajti zavedati se moramo, da če se oni ne bi odzvali vabilu selektorja, bi mi težko igrali na velikih tekmovanjih in spremljali Luko Dončića. Kot kapetan te ekipe, bi se rad zahvalil prav vsakemu, hkrati pa sporočil, da si vsak reprezentant zasluži spoštovanje publike, ki je zame vedno najboljša na svetu.«

Gregor Hrovat: »Vedeli smo, da bo težka tekma, saj ima Izrael veliko individualne kakovosti. Čeprav smo začeli zelo slabo, smo v nadaljevanju z dobro obrambo obrnili potek tekme, v drugem polčasu vseskozi nadzorovali potek igre in zasluženo prišli do druge zmage.«