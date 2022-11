Slovenci v Kopru blizu cilja, razburljiv prvi polčas gostiteljem

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Kopru krenila v četrto tekmo drugega dela kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Drevišnji tekmeci Slovenije v skupini J so Nemci, ki so si v petek že zagotovili nastop na mundialu. Izbrancem selektorja Aleksandra Sekulića bi to lahko uspelo danes (18.00).

Prva četrtina: gostitelji proti koncu povsem odpovedali

Sekulić je umestil v začetno peterko naslednja imena: Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Edo Murić in Žiga Samar. Na klopi so začeli tekmo Jakob Čebašek, Urban Klavžar, Jurij Macura, Bine Prepelič, Jan Špan, Leon Stergar in Petar Vujačić.

Selektor Aleksander Sekulić med tekmo z Nemčijo. FOTO: Fiba

Nemški selektor je vzel prvo minuto odmora po košu Eda Murića za vodstvo Slovenije z 9:6. Nemcem je uspelo zrežirati delni zasuk, gostje so od zaostanka z 10:16 prešli v vodstvo z rezultatom 18:16, nato še 20:16, 22:16 in 24:16. Po delnem izidu 14:0 je vzel minuto odmora tudi Sekulić. Konec četrtine, 16:24 v korist Nemčije.

Druga četrtina: Slovenci spet povedli

Slovenski košarkarji so krenili v drugo četrtino odločeni, da opravijo kaj več in bolje kot v prvem delu. Vodstvo so si izborili nazaj na spektakularen način, po dolgi akciji, ki je imela celo več napadov, zadnjega pa je končal Žiga Samar s trojko z velike razdalje, potem ko je pod košem ujel žogo Jordan Morgan in ga lepo zaposlil – 26:25 za Slovenijo.

Gostitelji nato niso popustili, začeli so nizati uspešne akcije in ohranjali minimalno vodstvo, ki so ga občasno tudi povečali, kot denimo pri rezultatih 31:27, 34:29, 36:31 in 40:32. Tako je ostalo vse do konca razburljivega prvega polčasa, ki je z izidom 41:34 pripadel gostiteljem.

Slovenska košarkarska reprezentanca za dvoboj z Nemčijo v koprski Bonifiki. FOTO: Fiba

Doslej na Japonskem, v Turčiji in Španiji

Slovenija ima po devetih tekmah obeh kvalifikacijskih delov šest zmag in tri poraze (6-3). S tem ima dve zmagi prednosti pred Švedsko (4-5), ki pa ima slabši medsebojni izkupiček z obeh tekem proti Sloveniji. Zmaga domače reprezentance proti Nemčiji (8-1) bi tako pomenila četrti nastop na SP po letih 2006 (Japonska), 2010 (Turčija) in 2014 (Španija).

Ekipa Nemčije, ki je tekmec Slovenije v Kopru. FOTO: Fiba

Nemčija, Finska in Latvija že na mundialu

Teoretične možnosti za preboj na SP ima še Izrael (3-6), a prav tako kot Švedska potrebuje tri lastne zmage ter tri poraze Slovenije na preostalih tekmah. Do konca kvalifikacij po današnji preizkušnji Sekulićeve varovance čakata še februarska obračuna proti Estoniji v gosteh (24. 2.) in Izraelu (27. 2.) doma. Svetovno prvenstvo bodo prihodnje leto med 25. avgustom in 10. septembrom gostile Indonezija, Japonska in Filipini. Iz Evrope se je na SP poleg Nemčije in Finske že uvrstila Latvija.