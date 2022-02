Slovenija bo krojila vrh na vseh tekmovanjih v prihodnjih letih

Klemen Prepelič se je že večkrat izkazal kot ključni mož v slovenski košarkarski reprezentanci in tudi v prihajajočih dneh, ko se bo Slovenija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo dvakrat pomerila s Finsko, bo del bremena uspeha visel na njegovih plečih.

»Slovenija je predvsem skupina izjemnih fantov, prijateljev, ki bo v naslednjih letih med kandidati za najvišje mesta na vsakem tekmovanju,« je med drugim v pogovoru za STA povedal Klemen Prepelič.

Poleg številnih zadetih trojk tako izza črte sedmih metrov kot tudi precej dlje se je Prepelič vtisnil v spomin ljubiteljev slovenskega športa po dveh potezah. Ena je bila trojka v sklepnih minutah finala evropskega prvenstva 2017 proti Srbiji, ki je obrnila tok tekme in Slovenijo postavila na evropski vrh, druga pa polaganje oziroma met za zmago v zadnji sekundi polfinala na olimpijskih igrah v Tokiu, ki mu je blokada Nicolasa Batuma preprečila epske razsežnosti.

Že čez šest mesecev priložnost za maščevanje

»Seveda bi želel, da bi oba ta meta zadela cilj, a mislim, da je tisti v Istanbulu vendarle prinesel večji preobrat v karierah in življenjih vseh nas. Zase lahko trdim, da se mi je košarkarsko življenje po tistem evropskem prvenstvu povsem spremenilo. Priznam tudi, da me je zgrešena priložnost v Tokiu še dolgo po prihodu domov preganjala in obremenjevala. A čas zaceli vse rane – seveda bo spomin večen – in že čez šest mesecev bomo imeli priložnost, da se oddolžimo Francozom,« pravi 29-letni Prepelič.

Slovenija trenutno tekmuje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, septembra letos pa bo nastopila na evropskem prvenstvu v Nemčiji. V predtekmovalni skupini se bo merila z BiH, Madžarsko, Nemčijo, Litvo in Francijo.

»Smo aktualni evropski prvaki, predvsem pa imamo ekipo, ki ji načeluje najboljši košarkar na svetu. Z Luko Dončićem smo favoriti, kjer koli se pojavimo. Kot ga spremljam ter se z njim pogovarjam, komaj čaka, da poleti pride na reprezentančno akcijo. Če bomo nastopili v najmočnejši postavi, potem si moramo postaviti najvišje cilje, to pa je medalja, če ne ubranitev naslova,« dodaja Prepelič.

Z Mikom Tobeyjem tvori uspešno navezo v Valenciji. FOTO: Brian Snyder/Reuters

»Slovenska košarkarska reprezentanca je skupina fantov, prijateljev, ki je ne najdeš drugje na svetu in ki bo v naslednjih letih kandidat za najvišje mesta na vsakem tekmovanju. Vsi se odlično razumemo in tudi mladi, ki se vključujejo, hitro pridejo zraven. Ni to tako kot pred leti pri meni, ko sem potreboval kar nekaj let, da me je sistem sprejel. To pomeni, da naš sistem deluje. Prepričan sem, da na svetu ne bi našli boljšega strokovnjaka za našega selektorja, kot je Aleksander Sekulić. Čestitke košarkarski zvezi za vse dobre poteze, ki jih vleče v zadnjem obdobju,« dodaja slovenski reprezentant.

V Valenciji je za vse poskrbljeno

Prepelič je drugo leto član Valencie, hkrati pa je to njegov tretji klub v Španiji po Real Madridu in Joventutu. V mestu ob sredozemski obali je nadvse zadovoljen z življenjem, še bolj pa z razmerami v klubu, ki ga vodi eden najpremožnejših Špancev. Juan Jose Roig Alfonso je 72-letni poslovnež, zaljubljen v košarko, ki je svoje bogastvo – 2022 je bilo po podatkih revije Forbes ocenjeno na 4,1 milijarde dolarjev – ustvaril z verigo supermarketov Mercadona po vsej Španiji.

»Brez gospoda Roiga ne bi bilo košarke v Valencii. On je klub rešil pred bankrotom in mu postavil trdne temelje. Gospod je predvsem velik ljubitelj košarke. To ni bogataš, ki bi dal denar, nato pa prišel le na kakšno tekmo. On je vseskozi prisoten, vedno je z nami in nas spodbuja. Razmere v klubu so izjemne, plačila točna, za vse je poskrbljeno, tako da moramo mi misliti le na košarko,« poudarja 189 centimetrov visoki branilec.

Prepelič ima pogodbo z Valencio do konca sezone, kako naprej, pa pravi, da bo razmišljal, ko bo za to prišel čas. »Zagotovo bi želel ostati v Valencii, saj je to mesto idealno za družinsko življenje. Je ravno prav veliko, prijetno, toplo, ima odlične letalske povezave, hkrati pa smo si v tem času lepo razširili krog prijateljev. Živimo v predelu mesta, kjer je vse na dosegu roke. Sin ima pet minut do šole, žena pet minut do plaže, pes Llull pet minut do parka, jaz pa pet minut do dvorane,« pravi Prepelič.

Ambicije predsednika Roiga segajo v sam vrh evropske košarke. V Valencii trenutno gradi dvorano s 16.000 sedeži, ki bo ena najmodernejših v Evropi, hkrati pa od svojih varovancev želi čim prejšnjo vrnitev v evroligo: »Prvi cilj sezone je osvojitev evropskega pokala, ki bi nam prinesel mesto v evroligi, drugi pa čim višje izhodišče pred izločilnimi boji v španskem prvenstvu. Dobro stojimo v obeh tekmovanjih; v evropskem pokalu v skupini s Cedevito Olimpijo delimo prvo mesto, v domači ligi pa smo tudi tik pred tem, da si zagotovimo prednost domače dvorane v playoffu.«

Slovenija bo danes ob 17.30 v kvalifikacijah za SP gostovala v Helsinkih, v ponedeljek ob isti uri pa bo Finsko gostila v Kopru. V uvodnih dveh tekmah so izbranci Aleksandra Sekulića premagali Hrvaško in Švedsko, Finska pa je bila boljša od Hrvaške ter poražena na Švedskem.

»Tekmi ne bosta lahki, saj ima Finska precej močnejšo postavo kot v novembrskem ciklu. Pred domačo publiko je ta ekipa še posebej nevarna; igra hitro košarko z veliko meti za tri točke. A hkrati imamo tudi mi po mojem mnenju zdaj eno najmočnejših postav v vseh kvalifikacijah. Smo samozavestni in dovolj kvalitetni, da moramo dobiti obe tekmi s Finsko,« je pogovor za STA sklenil Klemen Prepelič.