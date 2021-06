Slovenija: najprej streti turški oreh

V Strasbourgu in Valencii se bo danes začelo 38. evropsko košarkarsko prvenstvo za ženske. Slovenija bo ob 18. uri igrala s Turčijo. Izbranke selektorja Damirja Grgića ne skrivajo ambicij, da se prvič prebijejo skozi skupinski del in se nato v izločilnih bojih borijo za najvišja mesta. Prvih šest mest prinaša kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 v Avstraliji.



»Mislim, da je naša pripravljenost na zavidljivi ravni. Proti Turčiji nas zagotovo čaka težka tekma, a verjamem, da imamo priložnost za uspeh. Po Fibini lestvici gre za sedmo najboljšo reprezentanco sveta. Vse izkušnje in našo kakovost bomo poskušali strniti, naredili bomo vse, kar je v naši moči, da evropsko prvenstvo odpremo z zmago,« pred prvim dvobojem obljublja Grgić.



Po Turčiji se bo Slovenija v petek ob 15. uri pomerila z Belgijo, v nedeljo ob 12.00 pa jo čaka še Bosna in Hercegovina.



Prvouvrščene reprezentance iz vsake skupine se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale, druge in tretje pa čaka repešaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih. Skupina C, v kateri je Slovenija, se križa v skupino D (Francija, Rusija, Češka, Hrvaška).



Dodatne tekme bodo sporedu 21. junija, četrtfinale bo 23. junija, dvoboji za razvrstitev od 5. do 8. mesta 26. junija, boj za kolajne pa v nedeljo, 27. junija.

