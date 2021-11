Slovenke za tekmi s Turčijo in Albanijo brez Eve Lisec

Slovenke bodo tekmi proti Turčiji in Albaniji odigrale brez Eve Lisec, ki si je na zadnji klubski tekmi poškodovala gleženj. Liščeva, ki zastopa klubske barve Dinama iz Kurska, je odlično začela letošnjo sezono in bila pred dnevi okronana za najkoristnejšo igralko meseca oktobra v evroligi. V uvodnih tekmah je bila ključna posameznica za uspehe ruske ekipe, saj je dosegala v povprečju 18,8 točke na tekmo, poleg tega pa je imela še 7,3 skoka, 2,8 podaji in 3,5 ukradenih žog.

Na torkovi tekmi Dinama v Sopronu je bil za Liščevo usoden začetek druge četrtine. V enem izmed prodorov pod koš si je namreč poškodovala levi gleženj, kasnejši podrobni zdravniški pregledi pa so pokazali, da na žalost ne bo mogla pomagati reprezentančnim soigralkam v novembrskem kvalifikacijskem ciklu. Novi selektor Grk Georgios Dikaiulakos je zaradi poškodb že prej ostal brez Annemarie Prezelj, Tine Trebec in Tine Cvijanović, reprezentančno kariero pa je končala Shante Evans.

V boj s 15 igralkami

Za uvodni tekmi proti Turčiji in Albaniji bo tako računal na 15 košarkaric. Na selektorjevem seznamu so: Nika Barić (Dinamo Kursk, Rusija), Blaža Čeh (Cinkarna Celje), Lara Kozina Bubnić (Triglav Kranj), Elma Dautović (Sokol Hradec Kralove, Češka), Merisa Dautović (Maribor), Lea Debeljak (Cinkarna Celje), Zala Friškovec (Atomeromu Szekszard, Madžarska), Teja Goršič (Polonia Varšava, Poljska), Tina Jakovina (Bembibre, Španija), Mojca Jelenc (Cinkarna Celje), Aleksandra Krošelj (Fribourg, Švica), Teja Oblak (USK Praga, Češka), Eva Rupnik (Osnabruck, Nemčija), Maruša Seničar (Cinkarna Celje) in Zala Šrot (Molisana Magnolia Campobasso, Italija).

Košarkarice se bodo v četrtek, 11. novembra, ob 18. uri doma pomerile s Turčijo, v nedeljo, 14. novembra, ob isti uri pa bodo gostovale v Albaniji. Slovenke bodo v kvalifikacijah nastopile v skupini D, poleg tokratnih tekmic Turčije in Albanije pa se bodo pomerile še s Poljsko. Reprezentanci gostiteljic prvenstva sta na prvenstvo neposredno že uvrščeni.