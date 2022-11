Slovenskega poraza niti izjemna Zala Friškovec ni mogla preprečiti

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v četrtem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023 doživela poraz. Naše igralke so morale na tujem s 74:80 (57:62, 37:43, 18:26) priznati premoč Turkinjam.

Slovenke so tako tudi drugi kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo 2023, ki ga bo naša zveza priredila skupaj z Izraelom, končale s polovičnim izkupičkom. Po četrtkovi zmagi na Poljskem so danes v Mersinu klonile proti neporaženim Turkinjam.

Za razliko od prve medsebojne tekme novembra lani na Kodeljevem (62:78) so imele naše košarkarice danes precej več možnosti za uspeh. Sicer so večji del tekme zaostajale, v 34. minuti že z 58:71, toda ko so se razigrale tudi najizkušenejše igralke v zasedbi grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa, je bila tekma tesna vse do konca.

Razpoloženi Zali Friškovec, ki je bila s 27 točkami in metom 7:9 za tri točke prva strelka dvoboja, se je najprej pridružila Eva Lisec (13 točk), trojko za znižanje na 64:71 pa je zadela še Teja Oblak (7 točk, met 3:10), ki je imela tudi 14 podaj.

Ko se je Slovenija približala na 66:71, je peto osebno napako dobila Eva Lisec, pri zaostanku 69:73 tri minute pred koncem pa je vmes posegla tudi sodniška naveza, ki je domačim igralkam v 40 minutah dosodila zgolj 14 osebnih napak (Sloveniji 24) in ki je v zaključku tekme s kar nekaj odločitvami navdušila 5500 domačih gledalcev.

Zala Friškovec je tekmo končala s statističnim indeksom 38. Njen met iz igre je bil 10:13, ob tem je zbrala še sedem skokov, pet podaj, dve ukradeni žogi in blokado.

Slovenke bodo pred evropskim prvenstvom junija v Ljubljani odigrale še dve kvalifikacijski tekmi, februarja proti Albaniji in Poljski, udeležbo med šestnajstimi najboljšimi evropskimi ekipami pa imajo naše igralke že zagotovljeno kot gostiteljice tekmovanja.