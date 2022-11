Španija v košarki prva na svetu pred ZDA

Španija je šele druga reprezentanca na vodilnem položaju lestvice, odkar je Mednarodna košarkarska zveza leta 2010 uvedla jakostno lestvico držav. Od prvega dne dalje do danes so prvo mesto zasedale ZDA. Slovenija je zadržala sedmo mesto. Španska moška reprezentanca je na prvo mesto skočila zahvaljujoč dobrim rezultatom v zadnjih letih. Točke se namreč zbirajo za dosežke v zadnjih osmih letih. Španija je 2019 osvojila svetovno prvenstvo, na olimpijskih igrah v Tokiu je igrala v četrtfinalu, letos v Berlinu pa je zasedla prvo mesto na evropskem prvenstvu, je v sporočilu za javnost zapisala Fiba.

Na drugi strani so ZDA osvojile zlato v Tokiu, a so hkrati izpadle v četrtfinalu SP, na celinskem tekmovanju 2022 pa so zasedle šele tretje mesto. Slovenija, ki je lani na olimpijskih igrah prišla do četrtega mesta, je sedma. Pred njo so poleg Španije in ZDA še Avstralija, Argentina, Francija in Srbija, prvo deseterico pa zaključujejo Litva, Grčija in Italija.