Spor v Brooklynovi družini je zglajen

»Razumeva se,« je trener Brooklyna Steve Nash kratko in jedrnato odgovoril na vprašanje, v kakšnem odnosu je z enim od največjih zvezdnikov v ligi NBA Kevinom Durantom. Kanadčan na trenerskem stolčku in nekoč mentor Gorana Dragića pri uveljavljanju v ligi NBA je prve dni priprav za novo sezono novinarjem le pojasnil nekaj več o razmerju, ki je burilo duhove po koncu minule sezone, ko je Durant od vodstva kluba zahteval, da mu omogočijo prestop v drug klub.

»Kot da se ni nič spremenilo. S Kevinom imava dolgo zgodovino, ljubim ga. Vse družine imajo težave. Imeli smo jih tudi mi, a so že zgodovina. Se zgodi in to je običajno,« je po sestanku, na katerem so bili tudi lastniki Brooklyna, povedal Nash.

Durantovo jezo je po njegovih besedah povzročila negotovost zaradi menjave Jamesa Hardna za Bena Simmonsa, s čimer je razpadel zvezdniški trojček, ki ga je dopolnjeval še Kyrie Irving.

»Lansko poletje sem se zavezal moštvu še za štiri leta,« je bil kratek Durant, ki so ga omehčale tudi besede lastnikov, da je res odličen igralec.