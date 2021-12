Srbi so pripravili sol za skeleče slovenske rane

V nadaljevanju preberite:

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko, in kar nekaj jih je prinesel košarkarjem Cedevite Olimpije in Krke. Čeprav je za njimi niz porazov in kadrovskih zapletov, jim še ne bo prizanesel, celo nasprotno. Danes obe moštvi čakata v zasedi celo najhujša možna tekmeca v ligi ABA, ki sta v uvodnih desetih kolih doživela le po en poraz. Novomeščani bodo ob 17. uri gostili evroligaša Crveno zvezdo, dve uri pozneje pa bo Partizan s svojim slovitim strategom Željkom Obradovićem v Beogradu pričakal Ljubljančane. Kaj Slovencem obeta sobota in kaj morajo predvsem popraviti?