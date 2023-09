Srbija je ob začetku četrtfinala zasenčila dotlej neporaženo Litvo

Košarkarji Srbije so v uvodni četrtfinalni tekmi v Manili prepričljivo ugnali Litvo s 87:68 (73:55, 49:38, 24:25) in si priigrali prvo polfinalno vstopnico na svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.

Danes ob 14.40 bo na sporedu drugi četrtfinalni par med Italijani in Američani. V sredo sledita še preostala dvoboja med Nemčijo in Latvijo ob 10.45 ter ob 14.30 še med Kanado in Slovenijo. V primeru zmage nad Kanado bodo Slovenci v polfinalu igrali prav s Srbijo.

Čeprav so Litovci na zadnji tekmi drugega dela prvenstva v skupini J presenetljivo ugnali ZDA s 110:104 in si zagotovili prvo mesto v skupini, so v četrtfinalu prileteli na previsoko oviro in doživeli prvi poraz na letošnjem SP. Srbi so od druge četrtine naprej prevzeli pobudo in hitro razblinili vse dvome o zmagovalcu.

Uvodno četrtino so košarkarji Litve še dobili s 25:24, a so jih Srbi že v drugi povsem zasenčili in jo dobili s 25:13. Do konca dvoboja so prednost še nekoliko povišali, najvišja je znašala celo 25 točk, ko so sredi zadnje četrtine vodili že z 82:57, njihova zmaga pa nikoli ni bila resneje ogrožena.

Pri Srbih je z 21 točkami blestel Bogdan Bogdanović, še 17 jih je ob šestih skokih pristavil Filip Petrušev. Pri košarkarjih z Baltika je bil s 14 točkami in devetimi skoki najuspešnejši Tadas Sedekerskis, s 13 točkami mu je sledil Rokas Jokubaitis.