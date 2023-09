Nesrečni Simanić po hudi poškodbi ostal brez ledvice

Srbskemu košarkarskemu reprezentantu Bariši Simaniću so po novi operaciji na prizorišču svetovnega prvenstva v Manili odstranili ledvico, je sporočila srbska košarkarska zveza. Simanić je bil prvič operiran že 30. avgusta, zaradi pooperativnih zapletov pa je včeraj prestal še eno operacijo, s katero so mu zdravniki v celoti odstranili ledvico.

Simanić se je poškodoval v zaključku tretje tekme prvega dela tekmovanja proti Južnemu Sudanu 30. avgusta (115:83), ko ga je Nuni Omot s komolcem udaril v predel ledvic. Omot se je Simaniću takoj opravičil.

Simanića so zaradi poškodbe v noči s 30. na 31. avgust takoj operirali v bolnišnici Makati Medical Center v Manili.

Srbska reprezentanca bo v četrtfinalu igrala proti Litvi. FOTO: Sherwin Vardeleon/AFP

Zaradi pooperacijskih zapletov pa so se zdravniki odločili, da je nujna nova operacija, s katero so športniku včeraj odstranili ledvico.

»Zaradi zapletov na poškodovani ledvici, ki so nastali v pooperativnem postopku, je bil Boriša Simanić ponovno operiran 3. septembra. Zaradi sprememb v vitalnosti ledvičnega tkiva so mu morali kirurško odstraniti celotno ledvico. Pričakujemo in želimo si, da bo po tej operaciji pooperativno zdravljenje potekalo gladko,« je za srbsko zvezo dejal zdravnik srbske reprezentance Dragan Radovanović.