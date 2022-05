Štirje velikani za evroligaško slavo

V ponedeljek bodo košarkarji Cedevite Olimpije prpti Crveni Zvezdi skušali doseči zmago in uvrstitev v finale lige ABA, pred tem bo v srbskem glavnem mestu vrhunec klubske sezone v Evropi. V četrtkovem polfinalu se bodo merili Olympiakos in Anadolu Efes ter španska večna tekmeca Barcelona in Real Madrid.

Zaključni turnir, ki bi sicer moral biti v Berlinu, a je bil zaradi pandemskih omejitev v Nemčiji prestavljen v Srbijo, bo dal 65. klubskega prvaka Evrope. Po številu naslovov je na prvem mestu Real Madrid, ki je bil desetkrat najboljši, nazadnje 2018 prav v Beogradu pod taktirko Luke Dončića. Slovenski pridih zaključnemu turnirju v Štark Areni bo tokrat dal le sodnik Damir Javor, za katerega bo to tretji nastop na zaključnih turnirjih.

Štiriintrideseti final four se bo začel s preverjenim grško-turškim rivalstvom, ki je starejši od same igre. V tem stoletju sta se Olympiakos in Anadolu Efes pomerila 44-krat, rezultat pa je izenačen 22:22. Turki so dobili sedem od zadnjih osmih dvobojev, Grki pa so slavili na zadnjem od teh februarja letos v Pireju, ko je Kostas Sloukas zadel trojko v podaljšku za zmago 87:85.

Šarunas Jasikevičius že pozna dvorano v Beogradu, leta 2018 je bil tam na klopi Žalgirisa. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Olympiakos na začetku sezone ni bil med kandidati za najvišja mesta, na koncu rednega dela pa je zasedel drugo mesto z izkupičkom 19-9 in imel v četrtfinalni seriji na tri zmage proti Monacu prednost domače dvorane, ki jo je izkoristil na peti tekmi.

Olympiakos je najuspešnejša ekipa v polfinalih zaključnih turnirjev, se pravi od Genta 1988 dalje. V desetih nastopih v polfinalih je bil osemkrat uspešen, med drugim tudi leta 1997 v Rimu, ko je premagal Smelt Olimpijo. Do naslova se je zavihtel trikrat (1997, 2012, 2013).

Vasilije Micić je prvi adut Efesa. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Anadolu Efes, ki je lani v finalu v Kölnu premagal Barcelono in osvojil prvi naslov v zgodovini, je sezono začel katastrofalno in bil dolgo časa izven pozicij za četrtfinale. Šele z izključitvijo ruskih klubov so se mu odprla vrata med osem najboljših. Redni del je končal kot šesti z izkupičkom 16-12 in v četrtfinalu po štirih tekmah izločil Armani Milano.

Zanj bo to tretji zaporedni nastop na F4. Njegova glavna vrlina je, da ima praktično nespremenjeno zasedbo že vrsto let. Organizator igre Shane Larkin je bil letos znova izbran v prvo peterko evrolige, lanski MVP Vasilije Micić pa je redni del končal kot prvi strelec s povprečjem 18,2 točke na tekmo.

O rivalstvu med Barcelono in Real Madridom ne gre izgubljati besed. Clasico bo na sporedu tretjič v zgodovini zaključnih turnirjev. Vsi trije so se zgodili v zadnjem desetletju. Dva polfinala je dobil Real Madrid (2013, 2014), Barcelona pa se v Beograd podaja samozavestno, saj je zmagala na zadnjih štirih clasicih v evroligi.

Katalonci bodo nedvomno pod večjim pritiskom, saj so favoriti tako v tem dvoboju kot za končno slavje. Na stavnicah imajo v povprečju kvoto 2,55, sledi Anadolu Efes s 3,75, tretji je Real Madrid s 4,75 in četrti Olympiakos s 4,80.

Barceloni je lani spodrsnilo, potem ko je bila tako kot letos prva v rednem delu (21-7) in glavna favoritinja za naslov, zato je zasedba Šarunasa Jasikevičiusa, ki ima v svojih vitrinah štiri naslove evrolige s tremi različnimi klubi, odločena, da ne ponovi napake.

Real Madrid je najuspešnejši klub v Evropi z desetimi naslovi. FOTO: Dani Pozo/AFP

Jasikevičius, ki je leta 2000 Union Olimpijo pripeljal do četrtfinala evrolige in nato moral priznati premoč prav Barceloni, ima na razpolago mnoštvo zvezdnikov - Nikola Mirotić, Nick Calathes, Cory Higgins, Nicolas Laprovittola, Alex Abrines, Kyle Kuric, Rokas Jokubaitis, Brandon Davies, Sertac Sanli, Rolands Smits, ki bi morali tehtnico prevesiti na njegovo stran.

Še posebej v polfinalu proti Real Madridu, ki je navkljub zdravstvenih in kadrovskim težavam tekom sezone zasedel četrto mesto (18-10) in kot edini četrtfinalist svojega tekmeca, Maccabi Tel Aviv, odpravil v treh nastopih.

Trener Pablo Laso ima na svoji strani izkušnje - Rudy Fernandez (37 let), Sergio Llull (34), Fabien Causeur (34), Anthony Randolph (32), Jeffrey Taylor (32), Trey Thompkins (31), Walter Tavares (30), a tudi slabo statistiko v dvobojih z Jasikevičiusom. Litovski strateg je dobil vse pomembne dvoboje; skupno je na štirinajstih el clasicih njun rezultat 11-3 za Jasikevičiusa.

Ima pa Real Madrid zelo lepe spomine na Beograd. 2018 je v polfinalu premagal CSKA Moskva z 92:83, v finalu pa Fenerbahče s 85:80. Tedaj še čudežni deček Luka Dončić je Srbijo zapustil s tremi posamičnimi nagradami, kot MVP rednega dela evrolige, član prve peterke in MVP zaključnega turnirja.

Dosedanji prvaki:

10 - Real Madrid (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2019)

8 - CSKA Moskva (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019)

6 - Maccabi Tel Aviv (1977, 1981, 2001, 2002, 2007, 2009, 2011)

6 - Panathinaikos (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011)

5 - Varese (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)

3 - Olympiacos (1997, 2012, 2013)

3 - Olimpia Milano (1966, 1987, 1988)

3 - ASK Riga (1958, 1959, 1960)

3 - Jugoplastika Split (1989, 1990, 1991)

2 - Barcelona (2003, 2010)

2 - Virtus Bologna (1998, 2001)

2 - Cantu (1982, 1983)

2 - Cibona Zagreb (1985, 1986)

1 - Anadolu Efes (2021)

1 - Fenerbahče (2017)

1 - Joventut Badalona (1994)

1 - Žalgiris Kaunas (1999)

1 - Dinamo Tbilisi (1962)

1 - Bosna Sarajevo (1979)

1 - Virtus Rim (1984)

1 - Partizan Beograd (1992)

1 - Limoges (1993)