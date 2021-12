Stožice je zapustil tudi Luka Rupnik

Cedevita Olimpija in organizator igre Luka Rupnik sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. Osemindvajsetletni košarkar, ki se je v Stožice vrnil ob koncu lanskega leta, je pred dnevi sam izrazil željo po odhodu, vodstvo kluba pa je njegovi želji ugodilo. Sredin dvoboj z bolonjskim Virtusom si je tako ogledal s klopi.

Rupnik je nosil Olimpijin dres že v letih 2012-16. V sezoni 2021/22 je igral na desetih tekmah lige ABA in petih dvobojih evropskega pokala. V regionalnem tekmovanju je v 15,8 minute na tekmo v povprečju dosegal 5,3 točke, 4,3 asistence in 1,8 skoka. V evropskem tekmovanju pa je v nekaj več kot 11 minutah, ki jih je povprečno preživel na parketu, dosegal 1,8 točke in 1,4 asistence.

Klub je prav tako uradno potrdil že znano, da se je sporazumno razšel z ameriškim centrom Jackiejem Carmichaelom. Ljubljančanom se je pridružil letos poleti, na začetku sezone pa ni upravičil pričakovanj. Pred njim sta Cedevito Olimpijo zapustila še branilec Marcus Keene in center Žiga Dimec.