Stožiška četa ni pozabila na Megino lekcijo

Verjetno se ni težko spomniti, kdo je zadal košarkarjem Cedevite Olimpije najhujši poraz v sezoni: Budućnost ob novembrskem soočenju v evropskem pokalu z 91:60. Precej težje pa je vprašanje, kdo jim je primazal drugo najmočnejšo zaušnico. Mlada zasedba Mege (104:75), ki bo jutri ob 17. uri obiskala Stožice v dvoboju 22. kola lige ABA. Posebno poslanstvo bo imela tudi Krka danes ob 17. uri proti Borcu v Čačku.

Stožiška zasedba ima z mladimi Beograjčani neporavnane račune, saj je 21. novembra z njimi izgubila z 29 točkami razlike. Hrvaški krilni center Matej Rudan, star 20 let, ji je nasul 23 točk, 18-letni in 208 cm visoki krilni up srbske košarke Nikola Jović pa se je v slogu Luke Dončića izkazal s 16 točkami, 9 skoki in 7 asistencami. Pri Ljubljančanih je medtem le Jaka Blažič (26) zmogel več kot devet točk.

Po videnem v zadnjih tednih se scenarij ne more ponoviti. Cedevita Olimpija se je močno okrepila in v zadnjih devetih regionalnih nastopih iztržila sedem zmag (izgubila je le s Crveno zvezdo in Budućnostjo) in še štiri v nizu v evropskem pokalu, Megina krivulja pa je manj navdušujoča. Po treh zaporednih porazih je zdrsnila na 8. mesto s štirimi zmagami manj kot Ljubljančani, čeprav je odigrala eno tekmo več.

Olimpijin trener Jurica Golemac vendarle ostaja zvest svoji tradicionalni previdnosti: »Naporen teden bomo zaokrožili proti izjemno nadarjenemu moštvu z vrsto košarkarjev, ki jih bomo v prihodnosti videli v ligi NBA. Zato moramo biti osredotočeni in igrati z veliko energije, hkrati pa zapirati prostor pod košem veliko bolje kot na zadnjih dveh tekmah. Mega ima le eno tekmo na teden, zato bo prišla v Ljubljano z željo, da se dokaže. Z našimi izkušnjami in vsaj enakovredno zavzetostjo moramo zmago zadržati doma.«

Krki so zadišale zmage

Krka bi z drugo zaporedno zmago potrdila, kar si je prejšnjo nedeljo prigarala proti Splitu, in naredila pomemben korak od zadnjega mesta na lestvici, ki prinaša neposreden izpad v 2. ligo ABA. Prvi uspeh po 12 zaporednih porazih v regionalnem prvenstvu je njenim košarkarjem zelo prijal, zato si želijo čim prej podoživeti občutke. Priložnost se jim bo ponudila že proti Borcu, s katerim so jeseni klonili na domačem parketu z 90:97 kljub 27 točkam Roka Stipčevića in 18 Jurija Macure, kar je njegov osebni rekord v tekmovanju.

»Borac ima strelsko usmerjeno moštvo in tu nam preti glavna nevarnost, še posebej, ker bo igral doma. Poleg zelo dobre zasedbe ima tudi zelo dobro občinstvo, ki se spozna na košarko in na koncu podari aplavz tistemu, ki si to zasluži z dobro igro. Na pot gremo optimistično, želimo zmagati in naredili bomo vse, da bi nam uspelo,« meni novomeški strateg Dalibor Damjanović pred trenerskim dvobojem z Markom Marinovićem, ki je bil v sezoni 2014/15 Olimpijin organizator igre.

Njegovi soigralci so bili Klemen Prepelič, Alen Omić, Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Goran Jagodnik, Dino Murić, Sasu Salin in sprva tudi Mirza Begić. V slovenskem DP so se poslovili že v četrtfinalu proti Heliosu, v pokalu v polfinalu z Zlatorogom.

Pari 22. kola lige ABA, sobota: Borac – Krka (17); nedelja: Cedevita Olimpija – Mega (17), Budućnost – Partizan (19), FMP – Cibona (21); ponedeljek: Crvena zvezda – Derby (18); odigrano v petek – Igokea: Zadar 79:67, Split: Mornar 76:67.

