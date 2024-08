Novih 60 milijonov za Curryja, ki zagotavlja: Štejejo le zmage

»Nenehno ponavljam, da želim igrati le za eno ekipo in kariero zaključiti z Golden Statom,« je bil pred začetkom poletja odgovor Stepha Curryja na vprašanje, če bi v lovu za še enim šampionskim prstanom v jeseni kariere lahko zamenjal sredino. Pred začetkom nove sezone je razblinil vse dvome o tem in pogodbo z moštvom iz San Francisca podaljšal še za dodatno leto, ki mu bo prineslo 62 milijonov dolarjev.

Curry bo tako v zalivu ostal še tri leta, enako kot Draymond Green in zdi se, da so v Golden Statu pripravljeni, da s svojim zvezdnikom, ki bo ob izteku pogodbe dopolnil 39 let (v naslednjih treh letih bo prejel vrtoglavih 178 milijonov dolarjev), še enkrat poskusijo priti na prestol lige NBA. Ali pa vsaj ostanejo moštvo, ki se vsako sezono lahko uvrsti v končnico ...

Zdaj ima Curry v svoji zbirki tudi zlato olimpijsko odličje. FOTO: Brian Snyder/Reuters

»Vesel sem, da smo se dogovorili za novo pogodbo, da se s tem vprašanjem ne bomo več ukvarjali in se lahko posvetim le košarki. Res sem vesel, da sem tukaj in vedno ponavljam, da želim ostati v Golden Statu. Cilj se ni spremenil, še vedno želimo zmagovati in narediti moramo vse, da bomo kar najbolj uspešni,« je ob dodatnem letu v svoji pogodbi povedal Curry, ki je pred mesecem dni v Parizu postal tudi olimpijski prvak.

»To je bila izjemna izkušnja, znova sem se počutil kot otrok, sploh glede na zaključek turnirja. Dal bi mu oceno 12 od 10,« je bil navdušen še vedno eden najbolj priljubljenih igralcev v ligi NBA, ki se bo za mesto v končnici v prihajajoči sezoni boril tudi z Dallasom Luke Dončića.