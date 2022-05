Teja Oblak ostaja v Pragi

Slovenska košarkarska reprezentantka Teja Oblak bo najmanj še do leta 2024 nosila dres evroligaške USK Prage. V zadnjih štirih letih je Oblakova navdušila vodstvo kluba in navijače ter postala kapetanka ekipe.

Enaintridesetletna in 172 cm visoka Teja Oblak se je v Prago preselila junija 2018. Pred selitvijo na Češko je Oblakova igrala na Madžarskem, Slovaškem in Poljskem, v Sloveniji pa je nosila dres škofjeloške Odeje, Kranjske Gore in Celja.

V tej sezoni so košarkarice Prage prepričljivo osvojile naslov državnih prvakinj, na zaključnem turnirju Evrolige pa sezono zaključile na 4. mestu. Oblakova je pod evropskimi koši odigrala 19 tekem, na parketu v povprečju prebila dobrih 30 minut ter v tem času dosegala po 10,3 točke in 5,3 podaje na tekmo. V češkem prvenstvu je na štiriindvajsetih tekmah v povprečju igrala prav toliko minut ter dosegala po 11,3 točke in 4,8 podaje na tekmo.

Za slovensko člansko reprezentanco je Oblakova debitirala 15. avgusta 2009 in je trenutno na 5. mestu lestvice večnih nastopov. Zaigrala je na točno 50 uradnih tekmah.

Celjankam 18. naslov

Košarkarice Cinkarne Celje pa so osemnajstič skupno in enajstič zapored postale državne prvakinje. Serijo na tri zmage proti Triglavu so dobile s 3:0. Danes so zmagale s 65:58 (14:23, 33:36, 47:49).

Celjanke so hkrati enajstič zapored finale dobile brez poraza. Prvi naslov v zgodovini kluba so osvojile leta 2000. Pred tem je v Sloveniji gospodarila Ježica, ki ima deset naslovov, trikrat pa so bile državne prvakinje košarkarice Hit Kranjske Gore.

Najkoristnejša igralka finalne serije oziroma MVP je bila Isabela Ramona Lyra Macedo. Danes je dosegla 28 točk.