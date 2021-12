Tekme evrolige v Stožicah bodo še lep čas le sanje

V nadaljevanju preberite:

Zadnje tekme v letu 2021 v košarkarski ligi ABA se bodo razvlekle od sobote vse do torka, saj po raznih koncih regije na zelo različne načine in čase praznujejo božič. Pred tekmovalnim »polčasom« pa je že jasno, da bo neuradni jesenski primat pripadel branilki naslova Crveni zvezdi in da obe slovenski zasedbi zaostajata za lanskima začetnima dosežkoma. Cedevita Olimpija je v 12 kolih zbrala eno zmago manj kot v uvodu prejšnje sezone, Krka dve. Ljubljančani kljub vsemu ne skrivajo velikih evropskih ambicij, a kako realne so ob sodobnih finančnih razmerjih? Koliko zaslužijo najdražiji igralci v evroligi, kolikšen proračun sta razkrila Crvena zvezda ali Partizan in koliko bi Stožicah potrebovali za Klemna Prepeliča?