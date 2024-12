Teksašani zmagujejo, Luka Dončić pa trenira in čaka na vrnitev

Košarkarji Dallasa so našli svojo igro. Čeprav brez prvega zvezdnika Luke Dončića, so na zadnjih petih tekmah dosegli kar štiri zmage. Tokrat so na gostovanju v Salt Lake Cityju ugnali Utah s 106:94.

Vlogo prvega strela ekipe je spet prevzel Kyrie Irving, ki je dosegel kar 30 točk, Quentin Grimes jih je dodal 24, izstopala pa sta tudi P.J. Washington s 16 točkami in 11 skoki ter Daniel Gafford s 14 točkami in 11 skoki.

Za Utah je Lauri Markkanen dosegel 19 košev, enega manj pa Walker Kessler, ki je pod obročema ujel tudi deset žog. A domači so bili tokrat brez možnosti. Zasedba iz Teksasa je že v prvem delu povedla za 20 točk in vodstvo obdržala do konca. Gostitelji so se v zadnjem delu sicer približali na pet točk, a je Irving nato zadel trojko, tekmecem pa še ukradel žogo ter zadel za vnovično dvomestno razliko.

Dallas, morda že z Luko Dončićem, ki spet trenira, danes čaka tekma v Portlandu. Ekipa iz Denverja, kjer igra Vlatko Čančar, bo gostovala v Los Angelesu pri Clippers.

Milwaukee se prebuja

Dobro formo so potrdili tudi Milwaukee Bucks z zmago s 124:114 proti Washington Wizards. Za ekipo zbrano okrog Giannisa Antetokounmpa je bila to že šesta zmaga v nizu. Grk je dosegel kar 42 točk, 12 skokov in 11 podaj ter s tem tretji trojni dvojček v sezoni, prvega v karieri z več kot 40 doseženimi koši. Damian Lillard je k zmagi dodal 25 točk in 10 skokov, pri Washingtonu je bil z 31 koši najboljši Jordan Poole.

Devin Booker je dosegel 27 točk, Kevin Durant pa 21 za zmago Phoenixa proti Golden Stateu s 113:105. Za bojevnike iz San Francisca je bil to že četrti zaporedni poraz. Pri zmagovalcih sta manjkala poškodovana Bradley Beal in Jusuf Nurkić, a sta vrzel zapolnila Tyus Jones z 19 in Grayson Allen s 17 koši.

Giannis Antetokounmpo in Milwaukee sta ujela ritem. FOTO: Michael Mcloone/Usa Today Sports Via Reuters Con

»Tekmo smo končali s petimi košarkarji, ki so dosegli dvomestno število košev. Sam nisem dobro metal, a vsi so na obeh straneh igrišča prispevali svoje za zmago. Prvi polčas je bil odličen, dosegli smo 66 točk. Pomembno pa je, da smo danes dobro opravili tiste manjše, manj pomembne stvari na parketu,« je po tekmi povedal Durant, ki je zbral tudi deset skokov.

Stephen Curry je za Golden State dosegel 23 točk, Andrew Wiggins, še en povratnik po poškodbi, pa 18.

Philadelphia je po zaslugi 28 točk Tyresa Maxeyja s 111:96 ugnala Detroit. Paul George, ki se je po treh tekmah vrnil na parket, je dosegel 11 košev. Skrb pa zmagovalcem zdaj povzroča Joel Embiid, ki je manjkal zaradi poškodbe kolena.

Jalen Johnson je dosegel 20 točk, rezervist De'Andre Hunter 18 in Onyeka Okongwu 16 ter 11 skokov za zmago Atlante s 107:104 pri Charlotte Hornets. V Severni Karolini so se glavni dogodki odvili v zadnjih 30 sekundah. Brandon Miller, ki je skupaj dosegel kar 32 točk, je pri zaostanku 102:105 zgrešil met za tri točke. Gostje so prišli do žoge, zmago pa je z zadetima prostima mestoma potrdil Okongwu.