Teksaški kralj Luka Dončić

Dragić in Miami nemočna proti Torontu

Goran Dragić je v pol ured dosegel 13 točk. FOTO: Kim Klement/Usa Today Sports

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Dallasa v NBA spet jezdijo v zmagovitem ritmu. Drugo zaporedno zmago (122:117) so dosegli proti San Antoniu, mož odločitve pa je bil. S 36 točkami, 11 podajami in 9 skoki je bil neustavljiv. Dallas je sredi zadnje četrtine zapravil 13 točk prednosti, a je Dončić v zadnji minut vzel vajeti v svoje roke.Dončić je v zadnji minuti, v katero so šli Teksašani le s točko prednosti (113:112) z metom od table zadel za dve točki. Po zgrešenem metuje z odlično asistenco18 sekund pred koncem omogočil še trojko za 118:112 in tekma je bila odločena.Pri Dallasu so zaradi okužbe z novim koronavirusom ali stika z okuženo osebo še vedno manjkaliinJutri bo Dallas v drugem teksaškem derbiju gostil Houston.Toronto se je oddolžil Miamiju za sredin poraz. V Amalie Areni v Tampi je bil boljši s 101:81.je dosegel 23 točk,jih je dodal 21.je bil najboljši strelec Miamija z 22 točkami,je zbral 13 točk, 5 skokov in 4 podaje v 30 minutah.Miami bo jutri gostoval v Brooklynu.117:122 (DeRozan 29, Aldridge 26 in 9 skokov, K. Johnson 17 in 14 skokov, Gay 16; Dončić 36 – met iz igre 28:13, za tri 12:4, prosti meti 6:6), 11 podaj in 9 skokov v 36 minutah, Porzingis (8 skokov) in Hardaway po 21, Brunson 16, Burke 13, Cauley Stein 7, J. Johnson 4, Iwundu in Green po 2).(Powell 23 – met iz igre 18:10, za tri 13:3, Anunoby 21, Siakam 15 in 14 skokov; Nunn 22, Adebayo 14 in 8 skokov, Dragić 13 – met iz igre 12:5, za tri 2:1, prosti meti 2:2), 5 skokov in 4 podaje v 30 minutah, Robinson 11, Vincent 8, Iguodala 5, Achiuwa 4, Olynyk in Strus po 2)po podaljšku (Booker 31, Ayton 27 in 13 skokov, Bridges 24 in 10 skokov; Jokić 31 – met iz igre 27:15, 10 skokov in 8 podaj, Harris 19, Murray 18, Morris 17,ni igral), Charlotte : Chicago 110:123(Hayward 34, Graham 24; LaVine 25, Markkanen 23).(Grant 21, Ellington in Wright po 18; Gordon 20, Tucker 15).po podaljšku(Brogdon 23, Turner in Lamb po 22, Sabonis 18, 11 skokov in 9 podaj; Fournier 26, Vučević 24 in 12 skokov).(Sexton 25, Drummond (16 skokov) in Allen po 19, ; Irving 38 – met iz igre 24:14, za tri 9:4, Harden 19 – met iz igre 9:4,1 podaj,ni igral).(Embiid 38 in 11 skokov, Harris 23; Brown 42 in 9 skokov, Smart 20).(Beasley 17, Culver 15; Young 43, Capela 13, 19 skokov in 10 blokad).(Leonard 31 in 8 skokov, George 29, Ibaka 17; Gilgeous Alexander 30 in 8 podaj, Dort 19).(Fox 22 , Barnes 21, 8 skokov in 7 podaj; Randle 26 in 15 skokov, Barrett 21).Milwaukee – WashingtonPortland Memphis