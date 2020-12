Time izbral LeBrona Jamesa

V duhu slogana padlega predsednika Donalda Trumpa Najprej Amerika je tudi ugledna revija Time izbrala športnika leta. Po njej si je naziv najboljšega na svetu prislužil košarkarski zvezdnik LeBron James, ki je Los Angeles Lakers v zadnji sezoni vodil do naslova prvaka v NBA. Pri Timu so izbor utemeljili s tem, da je imel veliko vlogo tudi zunaj igrišč v boju proti socialni in rasni neenakosti v družbi.



»Po skoraj dveh desetletjih v ligi NBA je James kot poslanstvo sprejel, da je njegov talent na igriščih sredstvo za doseganje nečesa večjega od njega samega. Tudi letos je to pokazal bolj kot kdorkoli pred njim,« so v utemeljitvi zapisali v Timesu.



V noči na soboto po srednjeevropskem času pa Jamesa še ne bo v ekipi Lakers na prvem pripravljalnem dvoboju na novo sezono. Proti LA Clippers bo poleg 35-letnega zvezdnika manjkal tudi Anthony Davis, je pred dvobojem ameriškim medijem pojasnil glavni trener branilcev naslova prvaka Frank Vogel. Obema je namenil dodatni počitek.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: