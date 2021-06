To ni igra, v kateri lahko počnete, kar želite, ne moremo pobegniti

Na tekmi je spet prišlo do incidenta z gledalci

insta končno pokazala, kaj sta zmožna, in podaljšala upanjev prvem krogu končnice košarkarske lige NBA proti. Na četrti tekmi sta čarovnike popeljala do zmage s 122:114 in pomagala zaostanek v boju na štiri zmage znižati na 1:3.Westbrook je tekmo končal z 19 točkami, 21 skoki in s 14 podajami, kar je bil njegov 12. trojni dvojček na tekmah končnice, Beal pa je bil prvi strelec tekme s 27 točkami. »Še nikoli v karieri nisem zaostajal z 0:3 in ni vrag, da ne bi storil vsega, da pridem vsaj do ene zmage,« je po tekmi dejal Beal.Philadelphia ima še vedno visoko vodstvo v zmagah s 3:1, peto tekmo bo odigrala v sredo v domači dvorani. Za Washington je napredovanje bolj kot ne misija nemogoče. Četudi je v ligahaliprišlo do tovrstnega preobrata, pa se v ligipo zaostanku 0:3 še nobeni ekipi doslej ni uspelo izkopati iz brezna.Na tekmi pa je spet prišlo do incidenta z gledalci, ki so postali skoraj stalnica v končnici. Potem ko so navijači v zadnjih dneh večkrat napadli igralce, je tokrat v tretji četrtini na igriščepritekel gledalec in prekinil igro. Westbrook, ki je bil pred dnevi tudi sam žrtev incidenta, ko ga je eden od navijačev zasul s pokovko, je dejal: »To ni igra, v kateri lahko počnete, kar želite. Ne moremo kar pobegniti. To je naša naloga in jo jemljemo resno.«Na tekmi zahodne konference medinki se je končala s 113:120, so igralci najboljše ekipe rednega dela prav tako le še zmago oddaljeni od drugega kroga. Prvi strelec tekme je bils 30 točkami.je k zmagi 13 od svojih 17 točk dodal v tretji četrtini,pa 24 točk.ki je imel na prvih treh tekmah za Memphis povprečje 33,7 točke, je tokrat zbral 23 točk in 12 podaj.