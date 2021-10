Toronto brez Dragića prek Houstona, Brooklyn padel v Philadelphiji

Problematična Avstralca izpustila zmago Philadelphie nad Brooklynom

Po dveh zaporednih porazih s Philadelphio in Bostonom so se košarkarji Toronta vrnili v zmagovite tirnice. Tokrat brez pomoči, ki ni dobil priložnosti na obračunu z nekdanjimi delodajalci iz Houstona, a naj bi se v pogon vrnil že za sklepni dvoboj priprav z Washington Wizards. Toronto je bil proti teksaškim tekmecem prepričljiv in slavil s 107:92.je bil prvi strelec tekme s 17 točkami in prvi skakalec Toronta s petimi skoki.V Torontu so na zahvalni ponedeljek neomejeno odprli vrata dvorane Scotiabank, v kateri se je zbralo dobrih 9000 gledalcev. Ti so lahko spet videli, da bodo njihovi ljubljenci v prihajajoči sezoni ena najnevarnejših ekip v tranziciji. Po zaslugi tovrstnih košev in dobre obrambe, gostje so v prvem polčasu uspeli doseči le 38 točk, so prvaki iz leta 2019 ob polčasu vodili z 19 točkami naskoka, prednot pa so uspešno negovali vse do konca spopada.35-letnega Dragića po poročanju STA čaka že 14. sezona v ligi NBA, na treh pripravljalnih tekmah je v povprečju na igrišču preživel nekaj manj kot 17 minut in v povprečju dosegel 5,3 točke, 1,7 skoka ter eno podajo na tekmo. Pred letošnjo sezono je bil del menjave, po kateri je moral po več kot šestih letih zapustiti Miami Heat. Toronto bo četrta ekipa, za katero bo zaigral prek luže. Pred tem je bil še član Phoenix Suns in Houstona.Redni del lige NBA se bo začel v noči na 20. oktober. Dvoboj večera je bil na sporedu v Philadelphiji, kjer so prvi favoriti za končno zmago Brooklyn Nets izgubili s Philadelphia 76ers (115:104) kljub skupno 44 točkaminje za domače moštvo dosegel 27 točk., ki onstran luže dviguje toliko prahu zaradi zavračanja cepiva, tudi tokrat ni igral za gostujoče moštvo, ki je že potrdilo, da je pripravljeno redni del sezone (vsaj v domačem Brooklynu in nekaterih mestih, kjer veljajo strožji ukrepi) odigrati brez svojega 29-letnega asa.Med klubi, ki so se omenjali kot možni snubci za lastnika enega šampionskega prstana in sedemkratnega udeleženca tekme zvezd, se je sicer omenjala ravno Philadelphia, kjer je morda za še bolj kontroverzen uvod v sezono poskrbel organizator igre, slednji z javno izraženo zahtevo po selitvi iz vrst 76ers. Zanimivo – oba košarkarja sta rojena v Melbournu, Simmons pa je napovedal, da je pripravljen to sezono tudi protestno izpustiti.