Town natresel 60 točk, derbi Srbu, toda priznanje je prejel Dončić

Srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić je v severnoameriški ligi NBA dobil dvoboj s potencialnim naslednikom Joelom Embiidom kot najkoristnejšim igralcem (MVP) lige in Denver po zaostanku popeljal do zmage s 114:110 na gostovanju pri Philadelphii.

Jokić, ki se je izkazal v ključnem delu zadnje četrtine, ko je dobro minuto in pol pred koncem dosegel izjemen koš za prednost 112:108, je tekmo končal pri 22 točkah, 13 skokih in osmih podajah. Denver, katerega član je sicer tudi Slovenec Vlatko Čančar, toda po poškodbi ni več del ekipe, je na krilih Jokića tako po dveh zaporednih porazih spet zmagal in zadržal šesto mesto v zahodni konferenci – zadnje, ki neposredno vodi v končnico.

Dallas peti na zahodu

Dallas Luke Dončića, ki ponoči ni igral, so pa Slovenca izbrali za najboljšega igralca zahodne konference v zadnjem tednu (na štirih tekmah je v povprečju dosegal 30,5 točke, 11 skokov in 6,3 podaje), je peti na zahodu in ima tolikšen izkupiček zmag in porazov (42-26) kot četrtouvrščeni Utah.

Ob Jokiću je 21 točk k zmagi Denverja, ki se je zdela v prvi četrtini ob zaostanku 15 točk še povsem neverjetna, dodal Bones Hyland, Will Barton pa je prispeval 20 točk. Embiid je bil prvi strelec gostiteljev s 34 točkami, James Harden jih je za Sixers dodal 24.

Sicer pa so bili tokrat košarkarji izjemno razpoloženi, saj se je prvič v zgodovini lige NBA primerilo, da so igralci na treh različnih tekmah isti večer dosegli po vsaj 45 točk, piše ameriški ESPN. To je uspelo Karl-Anthonyju Townsu (60 točk), Stephenu Curryju (47) in Traeju Youngu (46).

Towns je na gostovanju Minnesote pri San Antonio Spurs (149:139) k zmagi prispeval 60 točk (glej video) in postal prvi center v ligi po legendarnem Shaquillu O'Nealu, ki mu je to uspelo leta 2000, ko je v dresu LA Lakers zbral 61 točk in 23 skokov.