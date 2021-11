Trener Nurse zmajeval z glavo, Dragića spet pustil na klopi

Košarkarji moštva Toronto Raptors, katerih član je od poletja tudi kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić, so v ligi NBA tokrat gostili Cleveland Cavaliers, ki so se v razprodani areni Scotiabank veselili zmage s 102:101. Dragić po odločitvi trenerja Nicka Nursa spet ni dobil priložnosti in še kar čaka na razplet svojega položaja.

Igralci Clevelanda, za katere je Darius Garland je 4,8 sekunde pred koncem tekme zadel dva prosta meta, so po zaostanku poskrbeli za zasuk in s tesnim zmagoslavjem končali Torontov niz petih zaporednih uspehov. Garland je 17 od svojih skupno 21 točk dosegel v drugem polčasu, Jarrett Allen je k zmagi dodal 16 točk in 15 skokov, Evan Mobley pa 18. Cleveland je pred tem izgubil vseh šest prejšnjih tekem v Torontu. Cedi Osman je dodal 17 točk, Ricky Rubio pa 11.

OG Anunoby je za gostitelje zbral 23 točk, vendar je zgrešil zadnji met na tekmi, ki bi Torontu prinesel zmago. Novinec Scottie Barnes, ki se je vrnil po dveh tekmah počitka zaradi zvitega palca na desni roki, njegovega zgrešenega meta ni mogel »pospraviti« v koš.

Fred VanVleet je za Toronto, ki je še v začetku tretje četrtine vodili za 15 točk, dodal 18 točk, Gary Trent mlajši je prispeval 17 in Barnes pa 14 točk.

»Kar ne morem verjeti, da smo izgubili to tekmo. Menim, da smo igrali precej agresivno in dobro, a na koncu se ni obrnilo v našo korist,« je zmajeval z glavo domači trener Nick Nurse, ki je Dragića vnovič pustil na klopi. Naslednja tekma Plenilce čaka v nedeljo, ko bodo pred svojimi navijači gostili še zvezdnike Brooklyna.