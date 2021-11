Trojke Luke Dončića so bile lani pravilo, letos pa izjeme

V nadaljevanju preberite:

Tudi med napornim ritmom treh tekem v štirih dneh, ki so ga zaokrožili v dvoboju s Sacramentom (105:99) na ameriško noč čarovnic, so košarkarji Dallasa ostali zvesti svoji krivulji ob začetku nove sezone lige NBA. Ob štirih zmagah si niso priigrali visokih prednosti, najvišjo so si prislužili proti Houstonu z dna zahodne konference, ob edinih dveh porazih pa so doživeli prava poloma. Bolj stanovitni so dosežki Luke Dončića, vendar v povprečju skromnejši kot v prejšnjih dveh prvenstvih. Kje je razlika najbolj opazna?