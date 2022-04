Tudi beograjska Mega je osvojila Novo mesto

Za slovo od lige ABA so košarkarji Krke klonili tudi v zaostali tekmi 16. kola. Beograjska Mega je bila v Novem mestu uspešnejša z 62:79 (45:59, 25:39, 10:23).

Košarkarji Krke so že 10. aprila ostali brez možnosti za obstanek med regionalno elito, danes pa so doživeli še 22. poraz v 26 nastopih. Novomeščani, ki so zadnjo zmago v tem tekmovanju slavili 6. marca, so tudi tokrat slabo začeli in si že po prvi četrtini nabrali zaostanek 13 točk. V drugi so se sicer približali na vsega pet točk (22:27), a so se Srbi do polčasa znova odlepili na +14.

V drugem delu dvoboja se razmerje moči na parketu ni spremenilo. Gosti so v zadnji četrtini še nekoliko oplemenitili prednost in zanesljivo zabeležili deseto zmago v sezoni.

Strelci za Krko: Stergar 13 (1:1), Stipčević 11 (2:2), Stavrov 7, Medved 1 (1:2), Stipaničev 3, Škedelj 4, L. Lapornik 2, M. Lapornik 5, Macura 13 (2:4), Thomas 3; Mega: Jović 13, Rudan 13 (1:3), Uskoković 4, Smith 7 (2:2), Cerovina 6 (2:2), Matković 14 (2:2), Cazalon 10, Simanić 12 (3:4).

Cedevita Olimpija bo drevi bo 21. uri gostovala v Beogradu pri FMP.