Tudi brez Dončića želijo ohraniti olimpijski duh

Tri mesece in pol po porazu v dvoboju za tretje mesto na olimpijskih igrah so slovenski košarkarji vnovič pripravljeni na nove izzive. Ob začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 resda ne bodo mogli računati na pet junakov iz Tokia, a jih je še vedno dovolj, da bi se morali odrezati bistveno bolje kot pri ponesrečenem poskusu uvrstitve na prejšnji mundial. Ne nazadnje je Hrvaška, s katero bodo igrali v četrtek v Zagrebu, še bolj zdesetkana, nedeljska gostja koprske dvorane Bonifika Švedska pa ne sodi v mednarodno elito; tretja članica skupine B je Finska.

Po sinočnjem prvem skupnem treningu v Kopru, ki se ga je udeležilo vseh 14 povabljenih košarkarjev, je selektor Aleksander Sekulić poudaril: »Vsi so prišli po napornem delu sezone, v katerem so bili nekateri bolj uspešni, drugi manj, in zdaj preusmerjajo misli na prvi reprezentančni cikel. Čim prej si morajo resetirati glave in prilagoditi nastavitve na uvodni tekmi s Hrvaško in Švedsko. Želimo nadaljevati uspešno zgodbo z OI, zaradi odsotnosti Luke Dončića, Vlatka Čančarja, Mika Tobeyja, Zorana Dragića in Gregorja Hrovata pa bomo morali seveda marsikaj prilagoditi, čeprav nimamo veliko časa. Hitro moramo ujeti ritem, ki ga želimo prikazati na igrišču. Želimo nadaljevati v slogu letošnjega poletja.«

Hrvaška in Švedska bosta uvodni oviri za Slovenije na poti do SP. V kvalifikacijah za mundial 2019 je iztržila tri zmage v 12 nastopih. Selektor Sekulić želi igrati čim bolj podobno kot na letošnjih OI.

Med izbranimi igralci je le en novinec, 20-letni center Blaž Habot, ki ga je Cedevita Olimpija posodila Iliriji. Na seznamu za prvi tekmi so še Jaka Blažič, Žiga Dimec, Alen Hodžić, Edo Murić, Luka Rupnik (vsi Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Leuven), Jan Kosi, Luka Lapornik, Jurij Macura (Krka), Miha Lapornik (Debrecen), Aleksej Nikolić (Burgos), Klemen Prepelič (Valencia) in Matic Rebec (Chieti). Večina se dobro spomni podvigov na evropskem prvenstvu 2017 in letošnjih OI, med katere pa se je vrinil neuspešen poskus v kvalifikacijah za SP, v katerih je Slovenija iztržila le tri zmage v 12 nastopih in klonila celo proti Belorusiji. Zato si želijo brez pretiranega stresa priigrati četrto uvrstitev med svetovno elito po letih 2006, 2010 in 2014.

14 slovenskih košarkarskih reprezentantov se je zbralo v Kopru, med katerimi je le en novinec.

Slovenski košarkarji so dobro razpoloženi prišli na zbor reprezentance v Koper. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tudi tokrat se bodo prve tri reprezentance iz vsake skupine uvrstile v drugi krog, v katerem bi se slovenska vrsta pomerila še z najboljšo trojico skupine D z Estonijo, Izraelom, Nemčijo in Poljsko. Na SP, ki ga bodo priredili Indonezija, Japonska in Filipini, se bo uvrstilo 12 evropskih moštev, prva tri iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij. Misli pa seveda še ne sežejo tako daleč, vsi so se za začetek osredotočili na sosedski dvoboj s Hrvati, ki jih bodo pričakali brez vseh največjih zvezdnikov iz lige NBA in evrolige, vendar z nadarjenimi mladci, željnimi dokazovanja.

»Hrvaška zasedba bo povsem drugačna od tiste, s katero smo se dvakrat pomerili pred letošnjimi olimpijskimi kvalifikacijami. Največ pa bo seveda odvisno od nas. Še naprej želimo igrati agresivno v obrambi, hitro v napadu in uspešno nadzorovati skok, kot smo v Tokiu. Pomembna bo vsaka tekma, toda naprej bomo začeli gledati šele po vrnitvi iz Zagreba,« zagotavlja Sekulić, ki je na OI odlično unovčil dobro poznavanje vseh reprezentantov, s katerimi na razne načine sodeluje že vrsto let. In kot pravi, je velika prednost, da mu na poti do mundiala 2023 ne bo treba začeti z ničle.

»Drži, zato smo sestavili moštvo iz košarkarjev, ki dobro poznajo naš sistem dela in igre. Čim manj časa želimo porabiti za učenje, na treningih se bomo lahko posvetili podrobnostim, ki so v sodobni košarki izjemno pomembne,« meni slovenski selektor.